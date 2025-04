À sept journées de la fin du championnat, les objectifs sont clairs. “Le premier, c’est de se maintenir. Il faut encore gagner des matchs pour être tranquilles. Une victoire contre Versailles n’assurerait pas définitivement le maintien, mais ça sera au moins un pas de plus”, explique Frédéric Bompard.

L’entraîneur songe aussi à la fin de saison qui attend son équipe. “Si tout va bien, on peut regarder plus haut. Voir quelles sont les places et les équipes que l’on peut titiller”, argumente-t-il. La saison n’est pas la réussite tant attendue, mais Sochaux ne veut pas se contenter d’un maintien tiré par les cheveux. Frédéric Bompard se “porte garant” à ce que chaque joueur se batte encore jusqu’au bout.

Pour décrocher la victoire contre Versailles, le FCSM devra faire mieux. “Le contenu n’est pas encore suffisant, ça ne me convient pas. Il faut moins d’erreurs techniques et tenir plus le ballon”, estime coach Bompard. Une prestation aboutie avec la victoire au bout est attendue vendredi pour totalement éclaircir le ciel sochalien.