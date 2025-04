FCSM : ne pas retomber dans ses travers contre Versailles

Après la victoire contre Rouen, et le nul à Concarneau (lire notre article), Sochaux doit poursuivre sa (petite) série sans défaite. Les Lionceaux accueillent Versailles vendredi 4 avril pour la 28e journée de championnat. Les Franciliens sont 14e, deux points derrière Sochaux, et restent sur cinq matchs sans victoire (4 nuls et 1 défaite).

Le FCSM doit gagner à nouveau face à un concurrent direct. Il ne faudra pas louper le début de rencontre comme à Concarneau, où Sochaux a concédé un but dès la 3e minute. Encore une fois, c’est une série d’erreurs qui a permis à l’adversaire de marquer. Cela fait sept matchs consécutifs que les Sochaliens concèdent au moins un but. Sochaux n’a plus la meilleure défense du championnat, mais marque plus.

“J’ai bien aimé la réaction de mon équipe en deuxième mi-temps. Mais ça reste insuffisant”, a déclaré Frédéric Bompard juste après le match à Concarneau. “On gratte des points [sur le maintien NDLR], mais ce qui serait bien, c’est d’en gratter trois la semaine prochaine.” Et si, en plus de la victoire, Sochaux parvient à y mettre la manière, cela confirmerait une nette progression.