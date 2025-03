Sochaux ramène le nul de Concarneau (1-1)

Pas de vainqueur entre Sochaux et Concarneau pour cette 27e journée de National (Revivez le match). Pourtant, tout avait mal commencé pour le FCSM qui a encaissé un but dès la 3e minute. Tout s’est accéléré en seconde période où le jeu allait d’un but à l’autre. Sochaux en a profité pour égaliser à la 68e minute par Corentin Jean. L’attaquant français est entré en jeu juste après la pause. Encore une fois, le banc sochalien a fait la différence.

Le FCSM reste 9e après cette journée, et reprend un point sur la zone de relégation portant l’écart à sept points. Le prochain match opposera Sochaux à Versailles.