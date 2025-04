FCSM : « Finir dans les cinq premiers serait une saison réussie »

Le jeune milieu de terrain Elson Mendes vit sa première saison en professionnel. À seulement 20 ans, il est une vraie satisfaction dans cette saison galère du FCSM. “Ce qui nous motive, c’est de monter le plus haut possible. Il y a aussi notre fierté, on est le FC Sochaux, on ne peut pas se permettre de finir trop bas”, analyse-t-il.

Sochaux peut viser plus haut en cas de fin de saison favorable. “Il faut finir le travail, chercher le plus de points possibles”, explique Frédéric Bompard. Le championnat est très serré : seulement cinq points séparent Sochaux (10e) de Dijon (4e). Le FCSM a la possibilité de terminer dans le top 5. “Moi, je vous donne ma réponse : finir dans les cinq premiers serait une saison réussie”, estime Frédéric Bompard. Une déclaration qui ne va pas ravir tous les supporters tant cette saison est frustrante. La victoire à Châteauroux est impérative si Sochaux veut terminer l’année en beauté et se rassurer pour la saison prochaine.