FC Sochaux : les infos avant le déplacement à QRM

« J’essaie d’être le moins injuste possible. On gagne une saison à 18 joueurs. Concerner tout le monde est une bonne chose. Mais les performances comptent beaucoup pour moi » Contre Aubagne, le coach a réservé quelques surprises dans sa composition, en alignant notamment N’Gatta sur le flanc droit de la défense et Loubao sur le côté droit de l’attaque, alors qu’on attendait la première titularisation de Vétro. La concurrence est dense sur certains postes et le coach peut se faire des nœuds au cerveau dans sa composition. L’enchaînement des matchs va pousser à faire tourner. Des joueurs ont été relancés en réserve, comme Martin Lecolier, dont le coach attend « un peu plus ». Le défenseur Bendjaloud Youssouf rassure : la concurrence est saine dans le vestiaire. « On a une bonne cohésion de groupe. »