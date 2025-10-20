,

FC Sochaux : les infos avant le déplacement à QRM

Kapit Djoco, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard, contre Orléans, en août 2025.
Analyse

Le FC Sochaux-Montbéliard affronte Quevilly Rouen Métropole, pour la 11e journée de championnat de National, ce mardi 21 octobre. Confirmation attendue après la victoire contre Aubagne. Un match à suivre en direct sur letrois.info, à partir de 19h25.

Le contexte

Le FC Sochaux-Montbéliard a renoué avec la victoire, vendredi (lire notre article), contre Aubagne (2-0). Match maîtrisé et première mi-temps très convaincante. Le stade Bonal se transforme en forteresse depuis le début de saison. Il faut maintenant reproduire cette performance à l’extérieur, où les Jaune et Bleu viennent justement de s’incliner deux fois, à Villefranche et Concarneau.  

L'adversaire

Quevilly Rouen Métropole est en queue de classement (15e), avec 8 points et seulement deux victoires au compteur. Il vient d’encaisser 4 buts à Dijon. Les Normands ont quand même inscrit 11 buts depuis le début de saison, une performance intéressante pour un mal classé. C’est autant que le Stade Malherbe Caen, 7e. Aux Sochaliens de ne pas les laisser prendre confiance.

L'état d'esprit

Enchaîner ! La marche en avant a repris à Bonal, il faut la confirmer au stade Robert-Diochon. Le coach Vincent Hognon ne dit pas autre chose : « On a fait de bonnes choses à l’extérieur, mais on reste sur deux défaites ! » La clé : entrer de suite dans le match pour être le premier à marquer.

Bendjaloud Youssouf, défenseur du FC Sochaux-Montbéliard (FCSM).
Bendjaloud Youssouf, défenseur du FC Sochaux-Montbéliard (FCSM). | ©Le Trois – Thibault Quartier

La phrase du coach

« J’essaie d’être le moins injuste possible. On gagne une saison à 18 joueurs. Concerner tout le monde est une bonne chose. Mais les performances comptent beaucoup pour moi » Contre Aubagne, le coach a réservé quelques surprises dans sa composition, en alignant notamment N’Gatta sur le flanc droit de la défense et Loubao sur le côté droit de l’attaque, alors qu’on attendait la première titularisation de Vétro. La concurrence est dense sur certains postes et le coach peut se faire des nœuds au cerveau dans sa composition. L’enchaînement des matchs va pousser à faire tourner. Des joueurs ont été relancés en réserve, comme Martin Lecolier, dont le coach attend « un peu plus ». Le défenseur Bendjaloud Youssouf rassure : la concurrence est saine dans le vestiaire. « On a une bonne cohésion de groupe. » 

Le joueur

Kapit Djoco a inscrit son 3e but en championnat, contre Aubagne, vendredi. Il s’installe à la pointe de l’attaque sochalienne et diffuse son esprit « collectif », que salue le coach. Il apprécie son investissement en défense. Il a rarement eu un attaquant aussi présent dans ces tâches. Et il aimerait même qu’il soit parfois plus individuel. « J’aimerais qu’il pense encore plus à marquer ! » Bonal ne s’y est pas trompé. Le stade l’applaudit toujours chaleureusement lorsqu’il quitte le terrain. 

Le chiffre

3. Le FC Sochaux-Montbéliard compte trois défaites en neuf matchs joués. Toutes à l’extérieur. Une statique à démentir dès mardi, à Quevilly.

Coupe de France : ce sera encore à Bonal

Le 6e tour de Coupe de France Pont-de-Roide-Vermondans se jouera finalement au stade Bonal, samedi 25 octobre, à 18h. C’est bien l’équipe de R1 qui reçoit, officiellement, ce nouveau derby du pays de Montbéliard. 

Des ouvriers d'Arabelle solutions ont lancé un piquet de grève le 14 octobre pour contester l'annulation d'une prime.

Arabelle Solutions : le piquet de grève toujours en cours lundi

Une semaine après le début du mouvement, les salariés d’Arabelle Solutions maintiennent leur piquet de grève à Belfort. Ils réclament l’ouverture immédiate de négociations sur le versement d’une prime prévue initialement pour la fin d'année 2025.
Don sang/ plaquettes / Maison du don Belfort

Collecter 10 000 dons de plasma en Bourgogne-Franche-Comté d’ici au 31 décembre

L’ESF (établissement français du sang) lance un appel aux dons de sang, mais surtout de plasma : il se fixe pour objectif de collecter 30 % de dons de plus que d’habitude, afin de pouvoir soigner tous les patients qui ont besoin de médicaments dérivés du plasma.
Le Lion de Belfort, emblème de la ville. | © Le Trois P.-Y.R.

Belfort : ce qu’il faut retenir du rapport de la chambre régionale des comptes

Une situation financière saine, des primes irrégulières pour certains agents, ou encore l’état des lieux des acquisitions de commerces et de bien dans la cadre de la redynamisation du centre-ville : ce sont les trois principaux points qui ressortent du rapport de la chambre régionale des comptes après son audit de la Ville de Belfort.

