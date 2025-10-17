Le FC Sochaux-Montbéliard s’impose contre Aubagne 2-0

C’est une victoire convaincante pour le FC Sochaux-Montbéliard. Les Jaune et Bleu s’imposent 2-0 contre le Sporting Club Aubagne Air-Bel ce vendredi 17 octobre (revivre ici le match) et renouent avec le succès ; leur dernière victoire remontait au 5 septembre, à Paris 13 Atletico (3-0). Depuis, ils avaient enchaîné un nul et deux défaites.
Les Sochaliens ont eu la bonne idée de marquer tôt dans ce match. Kapit Djoco a profité d’une erreur de la défense de l’équipe des Bouches-du-Rhône pour ajuster le portier dès la 9e minute, d’un ballon piqué. Benjamin Gomel a doublé la mise à la 20e minute, d’une belle action collective. Il a conclu du plat du pied un centre fort d’Émile N’Gatta dans les 6 mètres. Le jeune sochalien était aligné sur le côté droit de la défense ce vendredi soir.
10 902 spectateurs à Bonal pour soutenir le FC Sochaux
En 2e mi-temps, Aubagne a mis le pied sur le ballon pour contrôler la partie et revenir dans le match. Sans succès. Les Jaune et Bleu ont résisté et été plusieurs fois dangereux. Sochaux est 5e au classement, avec 16 points, à 1 point du podium et de Dijon, que le FCSM accueille le 21 novembre. Le club du Doubs compte 2 points d’avance sur son poursuivant, Concarneau.
10 902 spectateurs étaient présents au stade Bonal ce vendredi soir, pour un match organisé dans le cadre d’Octobre Rose ; les joueurs arboraient un maillot rose pour l’occasion.
C’est la 3e victoire des Jaune et Bleu à Bonal, en 4 matchs, cette saison. Le FC Sochaux-Montbéliard rejoue dès mardi, pour la 11e journée de National, à Quevilly-Rouen
