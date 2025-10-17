Le FC Sochaux-Montbéliard s’impose contre Aubagne 2-0

C’est une victoire convaincante pour le FC Sochaux-Montbéliard. Les Jaune et Bleu s’imposent 2-0 contre le Sporting Club Aubagne Air-Bel ce vendredi 17 octobre (revivre ici le match) et renouent avec le succès ; leur dernière victoire remontait au 5 septembre, à Paris 13 Atletico (3-0). Depuis, ils avaient enchaîné un nul et deux défaites.

Les Sochaliens ont eu la bonne idée de marquer tôt dans ce match. Kapit Djoco a profité d’une erreur de la défense de l’équipe des Bouches-du-Rhône pour ajuster le portier dès la 9e minute, d’un ballon piqué. Benjamin Gomel a doublé la mise à la 20e minute, d’une belle action collective. Il a conclu du plat du pied un centre fort d’Émile N’Gatta dans les 6 mètres. Le jeune sochalien était aligné sur le côté droit de la défense ce vendredi soir.