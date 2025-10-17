PUB
Le FC Sochaux-Montbéliard s’impose contre Aubagne 2-0

Benjamin Gomel, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard, contre le Stade briochin, en août 2025.
Benjamin Gomel a doublé la mise, à la 20e minute pour offrir la victoire au FC Sochaux contre Aubagne, le 17 octobre. | ©FCSM
Le FC Sochaux-Montbéliard s'impose 2-0 contre le Sporting Club Aubagne Air-Bel, ce vendredi 17 octobre au stade Bonal. Les Jaune et Bleu reprennent leur marche en avant.

C’est une victoire convaincante pour le FC Sochaux-Montbéliard. Les Jaune et Bleu s’imposent 2-0 contre le Sporting Club Aubagne Air-Bel ce vendredi 17 octobre (revivre ici le match) et renouent avec le succès ; leur dernière victoire remontait au 5 septembre, à Paris 13 Atletico (3-0). Depuis, ils avaient enchaîné un nul et deux défaites.  

Les Sochaliens ont eu la bonne idée de marquer tôt dans ce match. Kapit Djoco a profité d’une erreur de la défense de l’équipe des Bouches-du-Rhône pour ajuster le portier dès la 9e minute, d’un ballon piqué. Benjamin Gomel a doublé la mise à la 20e minute, d’une belle action collective. Il a conclu du plat du pied un centre fort d’Émile N’Gatta dans les 6 mètres. Le jeune sochalien était aligné sur le côté droit de la défense ce vendredi soir.

10 902 spectateurs à Bonal pour soutenir le FC Sochaux

En 2e mi-temps, Aubagne a mis le pied sur le ballon pour contrôler la partie et revenir dans le match. Sans succès. Les Jaune et Bleu ont résisté et été plusieurs fois dangereux. Sochaux est 5e au classement, avec 16 points, à 1 point du podium et de Dijon, que le FCSM accueille le 21 novembre. Le club du Doubs compte 2 points d’avance sur son poursuivant, Concarneau. 

10 902 spectateurs étaient présents au stade Bonal ce vendredi soir, pour un match organisé dans le cadre d’Octobre Rose ; les joueurs arboraient un maillot rose pour l’occasion. 

C’est la 3e victoire des Jaune et Bleu à Bonal, en 4 matchs, cette saison. Le FC Sochaux-Montbéliard rejoue dès mardi, pour la 11e journée de National, à Quevilly-Rouen

Entrée des joueurs lors du match opposant le FC Sochaux-Montbéliard et le Stade Malherbe Caen, le 12 septembre, 2025.

Revivez la victoire du FC Sochaux contre Aubagne

Le FC Sochaux-Montbéliard s'est imposé 2-0 contre le Sporting Club Aubagne Air-Bel, au stade Bonal, ce vendredi 17 octobre. Les Jaune et Bleu se relancent et sont 5e au classement.
Jean-François Courtot et deux de ses dix juments. | ©Le Trois- Loéva Claverie

Trafic de chevaux de trait : sept interpellations en France et Roumanie

Un trafic de chevaux de trait entre la France et la Roumanie a été démantelé et sept suspects ont été interpellés dans les deux pays, a annoncé vendredi le procureur de la République de Besançon.
La pose de nouveaux balcons et de bardage isolant modifie totalement l'apparence des trois tours.

Belfort : 30 millions d’euros pour rénover 258 logements

Territoire Habitat a lancé en septembre 2024 un chantier de rénovation de quatre immeubles à proximité d’Alstom, à Belfort. Les travaux portent aussi bien sur l’intérieur que sur l’extérieur. Ils doivent s’achever en juin 2026.

letrois articles

