Revivez la victoire du FC Sochaux contre Aubagne

Entrée des joueurs lors du match opposant le FC Sochaux-Montbéliard et le Stade Malherbe Caen, le 12 septembre, 2025.
Le FC Sochaux-Montbéliard retrouve le stade Bonal, en championnat, contre Aubagne. | ©Le Trois – Thibault Quartier
En direct

Le FC Sochaux-Montbéliard s'est imposé 2-0 contre le Sporting Club Aubagne Air-Bel, au stade Bonal, ce vendredi 17 octobre. Les Jaune et Bleu se relancent et sont 5e au classement.

Le FC Sochaux-Montbéliard s’impose contre Aubagne 2-0

Le FC Sochaux-Montbéliard s'impose 2-0 contre le Sporting Club Aubagne Air-Bel, ce vendredi 17 octobre au stade Bonal. Les Jaune et Bleu reprennent leur marche en avant.
Jean-François Courtot et deux de ses dix juments. | ©Le Trois- Loéva Claverie

Trafic de chevaux de trait : sept interpellations en France et Roumanie

Un trafic de chevaux de trait entre la France et la Roumanie a été démantelé et sept suspects ont été interpellés dans les deux pays, a annoncé vendredi le procureur de la République de Besançon.
La pose de nouveaux balcons et de bardage isolant modifie totalement l'apparence des trois tours.

Belfort : 30 millions d’euros pour rénover 258 logements

Territoire Habitat a lancé en septembre 2024 un chantier de rénovation de quatre immeubles à proximité d’Alstom, à Belfort. Les travaux portent aussi bien sur l’intérieur que sur l’extérieur. Ils doivent s’achever en juin 2026.

