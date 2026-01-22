FC Sochaux : les infos à retenir avant le déplacement à Orléans en National

Après une victoire 1 à 0 contre la Berrichonne de Châteauroux vendredi 23 janvier en National, le FC Sochaux-Montbéliard va affronter l’Union Sportive Orléans Loiret Football à 19h30 le vendredi 23 janvier. Les Jaune et Bleu vont se déplacer dans le Centre-Val de Loire pour affronter les Orléanais. Pour cette première rencontre de la saison retour, les joueurs de Vincent Hognon vont essayer d’assurer leur troisième place dans le classement National. Le FC Sochaux-Montbéliard est actuellement sur le podium du classement, avec 27 points, derrière Dijon Football Côte-d’Or, 33 points et le Football Club de Rouen, 35 points.