FC Sochaux : les infos à retenir avant le déplacement à Orléans en National

Le contexte
Après une victoire 1 à 0 contre la Berrichonne de Châteauroux vendredi 23 janvier en National, le FC Sochaux-Montbéliard va affronter l’Union Sportive Orléans Loiret Football à 19h30 le vendredi 23 janvier. Les Jaune et Bleu vont se déplacer dans le Centre-Val de Loire pour affronter les Orléanais. Pour cette première rencontre de la saison retour, les joueurs de Vincent Hognon vont essayer d’assurer leur troisième place dans le classement National. Le FC Sochaux-Montbéliard est actuellement sur le podium du classement, avec 27 points, derrière Dijon Football Côte-d’Or, 33 points et le Football Club de Rouen, 35 points.
L’adversaire
L’Union Sportive Orléans Loiret Football talonne le FC Sochaux-Montbéliard dans le classement National avec 26 points. Les hommes d’Hervé Della Maggiore comptent sur ce match à domicile pour trouver une place sur le podium. Sur les seize rencontres de cette saison, les Orléanais comptent huit victoires, six défaites et deux matchs nuls. Le 10 janvier l’Union Sportive Orléans Loiret Football a été éliminée de la Coupe de France aux portes des huitièmes de finale. Une défaite 1 à 3 contre l’Association Sportive Monaco.
La phrase du coach
« L’Union Sportive Orléans est une équipe techniquement très forte, capable de tenir et de ressortir le ballon très proprement. J’attends aussi une équipe revancharde sur le match aller. Je me méfie de cette équipe qui a beaucoup de qualité offensive. » Pour rappel, lors du match aller datant du 15 août dernier, le FC Sochaux-Montbéliard était sorti vainqueur 5 à 0.
Le joueur
« Je pense que le fait d’avoir gagné trois matchs d’affilée [en National, ndlr] nous a fait du bien et que cela nous permet d’aborder cette rencontre plus sereinement », déclare Jonathan Mexique. Originaire du Mans, le milieu de terrain porte le numéro 15 du FC Sochaux-Montbéliard depuis juillet 2025. Sur la saison 2025-2026, il a joué 18 matchs : deux en Coupe de France et seize en National.
Le chiffre
6, c’est le nombre de buts que Benjamin Gomel a marqué cette saison. Il entre dans le top 10 des meilleurs buteurs du classement National juste avant la cinquième place du joueur d’Aubagne Football Club, Mohamed Amine Hamek. L’attaquant originaire de Boulogne-sur-Mer est à deux buts d’écart du leader du classement de Fahd El Khoumisti, joueur de L’Union Sportive Orléans Loiret Football.