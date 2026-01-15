Les infos à retenir avant la réception de Châteauroux en National

Le match en Coupe de France contre le RC Lens, dimanche dernier, n’était qu’une remise en jambe comparé à la rencontre qui attend les Sochaliens. Un match contre Lens qui a d’ailleurs été reporté en raison de la vigilance neige-verglas et perdu (0-3). Vendredi 16 janvier à 19h30, les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard vont recevoir la Berrichonne de Châteauroux en National. Un match charnière pour les Sochaliens s’ils veulent rester en haut du classement de National. Pour le moment quatrième avec 24 points, ils sont à égalité avec Aubagne et Versailles.