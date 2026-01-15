,

Les infos à retenir avant la réception de Châteauroux en National

Les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard, contre Orléans, en août 2025. | ©FCSM
Les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard, contre Orléans, en août 2025. | ©FCSM

Dans ce dernier match de la phase aller, le FC Sochaux-Montbéliard reçoit le club Berrichonne de Châteauroux. Après leur défaite (0-3) contre le Racing Club de Lens dimanche 11 janvier, les Sochaliens comptent sur la victoire pour cette rencontre en National.

Le contexte

Le match en Coupe de France contre le RC Lens, dimanche dernier, n’était qu’une remise en jambe comparé à la rencontre qui attend les Sochaliens. Un match contre Lens qui a d’ailleurs été reporté en raison de la vigilance neige-verglas et perdu (0-3). Vendredi 16 janvier à 19h30, les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard vont recevoir la Berrichonne de Châteauroux en National. Un match charnière pour les Sochaliens s’ils veulent rester en haut du classement de National. Pour le moment quatrième avec 24 points, ils sont à égalité avec Aubagne et Versailles. 

L’adversaire

Actuellement, le club Berrichonne de Châteauroux est douzième du classement avec 17 points. Leurs deux derniers matchs en championnat, contre Dijon Football Côte-d’Or et le Football Club Fleury, se sont soldés par des matchs nuls. Les joueurs du Centre-Val de Loire se sont inclinés fin novembre, au huitième tour de Coupe de France 1 à 4 contre le Vendée Fontenay Foot. Guidés par leur entraîneur Valentin Guichard, les joueurs vont jouer leur seizième match de la saison. Pour un total de trois victoires, quatre défaites et huit matchs nuls.

La phrase du coach

« On le sait, et je l’ai dit en début de semaine. Ce match contre Châteauroux est extrêmement important pour bien répartir sur le cycle de championnat et de bien clôturer la phase aller. Ce qui nous permettrait d’avoir un nombre de points intéressants à la fin de cette phase aller », explique Vincent Hognon. Les Jaunes et bleu ont eu seulement cinq jours de récupération depuis leur dernier match contre le RC Lens.

Le joueur

Ce dernier match de la phase aller sera l’occasion pour l’attaquant Samy Baghdadi de vêtir pour la première fois les couleurs jaune et bleu. Depuis le départ de l’attaquant Martin Lecolier en toute fin 2025, le club était à la recherche d’un renfort offensif. Samy Baghdadi rejoint le FCSM sous la forme d’un prêt avec option du Valenciennes FC (lire notre article). « Je me sens bien et petit à petit, avec les temps de jeu et d’entraînement ça va aller de mieux en mieux », assure l’attaquant de 28 ans. 

Le chiffre

Pour le moment, moins de 10 000 personnes sont attendues au stade Bonal ce vendredi 16 janvier à 19h30. Bien loin des records d’affluence des deux dernières rencontres à domicile. Dimanche dernier, 19 210 supporters étaient présents pour le match FC Sochaux-Montbéliard contre le Racing Club de Lens. En novembre dernier, lors de la rencontre entre les Sochaliens et le Dijon Football Côte-d’Or, près de 18 171 personnes s’étaient déplacées. 

De gauche à droite: Mickaël Pagis, Vaclav Sverkos, Brown Ideye, Giovanni Sio,Hadi Sakho

