FC Sochaux : les infos à connaître avant le déplacement à Béthune en Coupe de France

Le milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, Victor Joseph, en Coupe de France contre l'AS Audincourt, le 11 octobre 2025.
Le FC Sochaux-Montbéliard retrouve la Coupe de France ce samedi 20 décembre, à Béthune. | ©FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard affronte, ce samedi 20 décembre, le Stade Béthunois Football-Club en 32e de Finale de Coupe de France. Les infos à retenir avant ce déplacement dans le Nord.

Le contexte

Conclure en beauté le mois de décembre ! Tel est l’objectif de ce 32e de finale de Coupe de France, ce samedi 20 décembre, entre le FC Sochaux-Montbéliard et le Stade Béthunois Football-club. Les Jaune et Bleu viennent d’enchaîner deux victoires en championnat ; la seconde contre Valenciennes (lire notre article) doit encore être confirmée par les instances du foot. Mais c’est seulement le temps de l’instruction du dossier. Les trois points seront bien attribués. Avec ce 32e de finale de Coupe de France, le FC Sochaux-Montbéliard veut donc finir en beauté cette fin d’année, avant de partir en vacances. Gagner permettrait aussi de jouer dès le week-end du 10-11 janvier un match de compétition, pour la reprise, avant de retrouver le championnat le 16 janvier, à Bonal, contre Châteauroux.

L'adversaire

Pour ce 32e de finale, le FC Sochaux-Montbéliard affronte le Stade Béthunois Football-Club, une équipe de Régional 1. Au tour précédent, Sochaux avait gagné contre les Alsaciens de Sarre-Union, également en R1. L’adversité sera moindre. C’est justement le piège à éviter, surtout que le relâchement guette après avoir fait le plein de points à l’extérieur lors des deux derniers matchs de championnat. Le coach des Jaune et Bleu en sont conscients. Vincent Hognon confirme qu’il y aura du mouvement dans l’effectif. Les jeunes auront des responsabilités. Il y a des joueurs suspendus et Bendjaloud Youssouf est à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), avec Les Comores.

La phrase du coach

« Cette semaine a été un peu plus légère, avec ces deux victoires en National qui restent notre compétition principale. Mais il faudra être sérieux et respecter l’adversaire. » Vincent Hognon, le coach du FC Sochaux-Montbéliard est conscient du risque de relâchement. Et confirme que la semaine a été plus légère. Mais l’objectif reste inchangé : se qualifier. 

Le joueur

Comme d’habitude en Coupe de France, Medhi Jeannin gardera la cage. Il était en conférence de presse ce vendredi matin. « On veut finir cette demi-saison sur une bonne note, car on est bien placés en championnat et ça nous permettrait de finir proprement », a indiqué le joueur. « C’est un dernier coup de collier à donner avant les vacances. » Le contraire laisserait un goût d’inachevé. 

Le chiffre

16, comme 16e de finale. C’est l’objectif de ce match. Il faut se qualifier pour se donner le droit d’organiser une belle affiche au mois de janvier, à Bonal, en espérant accueillir une équipe de Ligue 1.

