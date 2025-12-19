FC Sochaux : les infos à connaître avant le déplacement à Béthune en Coupe de France

Conclure en beauté le mois de décembre ! Tel est l’objectif de ce 32e de finale de Coupe de France, ce samedi 20 décembre, entre le FC Sochaux-Montbéliard et le Stade Béthunois Football-club. Les Jaune et Bleu viennent d’enchaîner deux victoires en championnat ; la seconde contre Valenciennes (lire notre article) doit encore être confirmée par les instances du foot. Mais c’est seulement le temps de l’instruction du dossier. Les trois points seront bien attribués. Avec ce 32e de finale de Coupe de France, le FC Sochaux-Montbéliard veut donc finir en beauté cette fin d’année, avant de partir en vacances. Gagner permettrait aussi de jouer dès le week-end du 10-11 janvier un match de compétition, pour la reprise, avant de retrouver le championnat le 16 janvier, à Bonal, contre Châteauroux.