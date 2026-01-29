,

FC Sochaux : la victoire à Valenciennes officialisée

Aymen Boutoutaou, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard.
La fédération française de football a confirmé la victoire du FC Sochaux contre le Valenciennes FC, le 12 décembre 2025. | ©FCSM
Alerte

La victoire du FC Sochaux-Montbéliard contre Valenciennes a été confirmée par la commission de discipline de la fédération française de football. Le match avait été arrêté dans les arrêts de jeu, le 12 décembre, à la suite de l'envahissement du terrain par les supporters. Sochaux menait alors 1-0. Il gagne finalement sur tapie vert 3-0

La commission de discipline de la fédération française de football a confirmé, ce jeudi 29 janvier, la victoire du FC Sochaux-Montbéliard contre le Valenciennes Football-club, dans le cadre de la 16e journée de championnat.

Le match avait été interrompu dans les arrêts de jeu (lire notre article) ; les supporters nordistes avaient tenter d’envahir le terrain pour marquer leur mécontentement face aux mauvais résultats de leur équipe. Le FC Sochaux menait alors 1-0. « la Commission a entériné la victoire du FCSM, par pénalité (3-0) », indique le FC Sochaux-Montbéliard dans un communiqué de presse, ce jeudi soir.

Le FC Sochaux à 3 points du leader Rouen

Comme le précise également L’Équipe, Valenciennes se voit retirer un point supplémentaire. Le club du Nord se réserve la possibilité de faire appel de la décision, indique-t-il sur son site Internet. Il attend « les motivations qui ont conduit à ces décisions » pour se décider.

Le FC Sochaux-Montbéliard reste 3e au classement, avec 33 points. Dijon et Rouen le devancent, avec respectivement 34 et 36 points. Ce vendredi 30 janvier, Sochaux reçoit Rouen, pour un match au sommet (lire notre article). Les Jaune et Bleu peuvent revenir à hauteur de leur adversaire s’ils enchaînent une 5e victoire de suite. Un véritable match à 6 points. 

Nos derniers articles

,
Le milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, Victor Joseph, en Coupe de France contre l'AS Audincourt, le 11 octobre 2025.

FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Rouen

Pour la 19e journée de championnat de National, le FC Sochaux-Montbéliard reçoit le Football Club de Rouen à Bonal, ce vendredi 30 janvier. Une rencontre au sommet entre le leader du championnat et le 3e.
France Travail et la Dares ont publié leur dernière note sur la situation de l'emploi en Bourgogne-Franche-Comté le 28 octobre | Illustration Le Trois

Le chômage en hausse de 3,9 % en Bourgogne-Franche-Comté

La Bourgogne-Franche-Comté comptait 207 710 demandeurs d’emplois de catégorie A, B et C, fin 2025, soit une hausse de 3,9 % par rapport à décembre 2024. La progression est un peu plus lente dans le Territoire de Belfort.
Lionel Martin, animateur nord Franche-Comté du réseau FFI (Forces françaises de l'industrie), lors du lancement au stade Bonal le 28 janvier 2026.

Sochaux : FFI, un nouveau club pour défendre l’industrie française

Les Forces Françaises de l’Industrie (FFI), mouvement national pour la défense de l’industrie française, lancent une antenne Nord Franche-Comté. Une trentaine de chefs d’entreprise ont participé au petit-déjeuner de lancement au stade Bonal.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC