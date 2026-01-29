FC Sochaux : la victoire à Valenciennes officialisée

Comme le précise également L’Équipe, Valenciennes se voit retirer un point supplémentaire. Le club du Nord se réserve la possibilité de faire appel de la décision, indique-t-il sur son site Internet. Il attend « les motivations qui ont conduit à ces décisions » pour se décider.

Le FC Sochaux-Montbéliard reste 3e au classement, avec 33 points. Dijon et Rouen le devancent, avec respectivement 34 et 36 points. Ce vendredi 30 janvier, Sochaux reçoit Rouen, pour un match au sommet (lire notre article). Les Jaune et Bleu peuvent revenir à hauteur de leur adversaire s’ils enchaînent une 5e victoire de suite. Un véritable match à 6 points.