FC Sochaux : la victoire à Valenciennes officialisée

La commission de discipline de la fédération française de football a confirmé, ce jeudi 29 janvier, la victoire du FC Sochaux-Montbéliard contre le Valenciennes Football-club, dans le cadre de la 16e journée de championnat.
Le match avait été interrompu dans les arrêts de jeu (lire notre article) ; les supporters nordistes avaient tenter d’envahir le terrain pour marquer leur mécontentement face aux mauvais résultats de leur équipe. Le FC Sochaux menait alors 1-0. « la Commission a entériné la victoire du FCSM, par pénalité (3-0) », indique le FC Sochaux-Montbéliard dans un communiqué de presse, ce jeudi soir.
Le FC Sochaux à 3 points du leader Rouen
Comme le précise également L’Équipe, Valenciennes se voit retirer un point supplémentaire. Le club du Nord se réserve la possibilité de faire appel de la décision, indique-t-il sur son site Internet. Il attend « les motivations qui ont conduit à ces décisions » pour se décider.
Le FC Sochaux-Montbéliard reste 3e au classement, avec 33 points. Dijon et Rouen le devancent, avec respectivement 34 et 36 points. Ce vendredi 30 janvier, Sochaux reçoit Rouen, pour un match au sommet (lire notre article). Les Jaune et Bleu peuvent revenir à hauteur de leur adversaire s’ils enchaînent une 5e victoire de suite. Un véritable match à 6 points.