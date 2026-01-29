FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Rouen

Le contexte
Pour cette 19 journée de championnat, c’est un match à six points que ce vendredi 30 janvier les Jaune et Bleu vont jouéer. À 19h30, ils vont rencontrer le Football Club de Rouen au stade Bonal. Une victoire contre le premier club du classement permettrait au FC Sochaux-Montbéliard de gagner trois points et d’éviter aux Rouennais d’accumuler des points. Le FC Sochaux-Montbéliard se trouve à la troisième place du classement avec 30 points, grâce à sa victoire vendredi 23 janvier (1-2) contre l’US Orléans Loiret Football (lire notre article).
À noter que pour cette rencontre, le FC Sochaux-Montbéliard s’engage aux côtés de la Fondation Groupama en faveur de l’Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique (ARSLA). Un stand d’information sera installé sur le parvis nord du stade Bonal. Avant le coup d’envoi, Lorène Vivier, atteinte de la maladie de Charcot et ambassadrice de l’ARSLA, prendra le micro pour sensibiliser les supporters.
L’adversaire
Le Football Club de Rouen est premier du classement national avec 36 points. Les joueurs de Régis Brouard viennent d’enchaîner deux victoires : (1-0) contre Quevilly-Rouen Métropole et (1-3) contre le Football Club Versailles. Leur toute dernière rencontre contre Dijon Football Côte-d’Or, le 24 janvier, s’est soldée par un match nul. Sur les 17 matches joués cette saison, le FC Rouen compte dix victoires, une défaite et six match nul. En août dernier, lors de la phase aller, les Rouennais avaient battu les Sochaliens (3-1).
La phrase du coach
« Ça va être un match très intéressant et de vraiment au niveau du tableau du championnat. C’est une équipe agressive, c’est une équipe qui a du répondant ». Pour Vincent Hognon, l’objectif du club est clair : continuer la série. « Ça va, je pense, un match serré qui pourra se jouer sur des détails comme la concentration et plein de choses ».
Les joueurs
L’attaquant Solomon Loubao est transféré au club italien l’Associazione Calcio Monza. Il continuera tout de même de porter le maillot du FC Sochaux-Montbéliard jusqu’à la fin de la saison. Arrivé au club en 2022, il signe son premier contrat professionnel en 2024. Depuis, il a disputé 29 rencontres de National avec deux buts et deux passes décisives à son actif.
Solomon Loubao n’est pas le seul à quitter le FC Sochaux-Montbéliard puisque Victor Joseph est transféré à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain est lui aussi arrivé au club en 2022 et a intégré l’équipe première en 2024. Il a joué neuf matchs avec l’équipe première dont quatre en National et cinq en Coupe de France
Le chiffre
9, c’est le nombre de victoires que compte le FC Sochaux-Montbéliard sur les 17 matchs joués depuis le début de la saison. Cela équivaut à 56 % de victoires. Les Jaune et Bleu enregistrent quatre défaites et trois matchs nuls. À noter que le score de la rencontre avec le Valenciennes Football Club n’a pas encore été enregistré. Lors de cette seizième journée de rencontre, le match a été interrompu après la tentative d’invasion du terrain par les supporters. Les Sochaliens menaient (0-1) (lire notre article).