FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Rouen

Pour cette 19 journée de championnat, c’est un match à six points que ce vendredi 30 janvier les Jaune et Bleu vont jouéer. À 19h30, ils vont rencontrer le Football Club de Rouen au stade Bonal. Une victoire contre le premier club du classement permettrait au FC Sochaux-Montbéliard de gagner trois points et d’éviter aux Rouennais d’accumuler des points. Le FC Sochaux-Montbéliard se trouve à la troisième place du classement avec 30 points, grâce à sa victoire vendredi 23 janvier (1-2) contre l’US Orléans Loiret Football (lire notre article).

À noter que pour cette rencontre, le FC Sochaux-Montbéliard s’engage aux côtés de la Fondation Groupama en faveur de l’Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique (ARSLA). Un stand d’information sera installé sur le parvis nord du stade Bonal. Avant le coup d’envoi, Lorène Vivier, atteinte de la maladie de Charcot et ambassadrice de l’ARSLA, prendra le micro pour sensibiliser les supporters.