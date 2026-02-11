PUB
,

FC Sochaux : chasser un vent mauvais autour de l’équipe

Supporters du FC Sochaux-Montbéliard, en janvier 2024, lors du 32e de finale de Coupe de France, contre le Stade de Reims, au stade Bonal à Sochaux.
À la troisième place à treize journée de la fin, le FC Sochaux-Montbéliard est en position de chasseur. | ©AFP – Sébastien Bozon
Analyse

Malgré une situation plus qu'intéressante au classement et une bonne dynamique, les ondes négatives se font nombreuses autour des performances du FCSM et de la capacité de ses joueurs à monter en Ligue 2 à l'issue de l'actuelle saison.

Fabien Dorier

« On gâche trop », « on n’y arrivera pas » ou « ce n’est encore pas pour cette année »… Le FC Sochaux-Montbéliard lors de ses deux dernières rencontres, a mené au score sur sa pelouse face au leader rouennais (lire notre article), puis en déplacement du côté de Saint-Brieuc (lire notre article)… avant de se faire rattraper. De quoi teinter le discours de beaucoup d’un sentiment d’échec quasi définitif.

Peu d’équipes arborant le bilan sochalien depuis décembre dernier (quatre victoires et deux matchs nuls, quand même !) affrontent un tel scepticisme venu de l’extérieur. Et il faut noter que le club renvoie quant à lui l’image d’une maîtrise des événements et d’une sérénité qu’on souhaite à toute épreuve, notamment en évacuant la pression concernant la nécessité absolue d’une promotion.

Une situation enviable à l’instant T pour le FC Sochaux

Nous n’entamerons pas un débat, qui ne prendrait jamais fin, entre le verre d’eau à moitié vide ou le verre d’eau à moitié plein. Mais cela ne doit pas nous priver d’analyser sereinement la situation.

Il est évident que ne pas terminer le travail deux matches de suite est particulièrement rageant. Pour autant, beaucoup signeraient pour la position des Sochaliens à l’instant T : une dynamique positive et une position de chasseur depuis leur troisième place du classement de National, à 13 journées de la fin de la saison (*).

Comment expliquer ce vent mauvais ? Parce que les attentes sont toujours importantes autour d’un club qui, par ses structures, son passé et ses moyens n’a rien à faire au troisième échelon national. Aussi parce que la lassitude a fini par gagner les cœurs, à force d’y croire et de voir tout s’écrouler trop régulièrement en deuxième partie de saison.

Un moment-clé de la saison, souvent mal maîtrisé par le FC Sochaux

En effet, c’est historiquement très souvent à la sortie de l’hiver que les équipes sochaliennes craquent et abandonnent leurs ambitions initiales.

On se souvient que les équipes dirigées par Olivier Echouafni, Peter Zeidler, Olivier Guégan et même plus récemment Oswald Tanchot ont craqué à cette période de l’année après avoir semblé en mesure de pouvoir tenir leurs objectifs.

On comprend la frustration des suiveurs et supporters, mais la meilleure façon pour que cela ne se reproduise pas ne serait-elle pas d’entourer l’équipe sochalienne d’une forme de bienveillance ? Dans les saisons évoquées plus haut, tout a souvent basculé pour quelques minutes mal maîtrisées, un poteau réfractaire, une décision arbitrale ou une méforme mortifère. Des broutilles à l’échelle d’une saison, après lesquelles il faut savoir se relever le plus vite, plutôt que de ressasser sans fin.

Vincent Hognon ne s’y est pas trompé en contenant sa colère après le match face au Stade Briochin, vendredi dernier. Oui, son équipe aurait dû l’emporter. Oui, elle n’a pas fait preuve de maturité pour y parvenir et oui, c’est une occasion gâchée de faire fructifier son total de points. Mais non, rien n’est définitif et s’il est évident que personne ne cracherait sur un caracolage en haut du classement, passer par une bagarre de chiffonnier pour parvenir à monter en Ligue 2 contenterait au final tout le monde. Puisse-t-on être un minimum patient, et envisager la bagarre de la fin de saison avec enthousiasme. Cet enthousiasme qui peut faire la différence…

  • (*) Seuls les deux premiers montent en Ligue 2, le troisième étant soumis à un barrage face au 16e de Ligue 2).

Nos derniers articles

L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé pour empoisonnement.

Besançon : Frédéric Péchier reste en prison

La justice a rejeté ce mercredi 11 février la demande de remise en liberté de l'anesthésiste Frédéric Péchier.
,
Atelier de montage de la Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux, dans le Doubs.

Stellantis : des négociations salariales marquées par la crise automobile

Le secteur automobile en crise. L’électrique qui ne décolle pas. Les conséquences de la stratégie risquée de Stellantis portée par Carlos Tavares. L’envie de la nouvelle gouvernance de faire table rase. Voici le contexte des négociations salariales de Stellantis France dont la dernière séquence démarre ce jeudi 12 février, à 14 h.
La mesure de la hauteur d'eau à Giromagny.

Après la Savoureuse, le Doubs passe en vigilance jaune inondation

Vigicrue place le bassin du Doubs en vigilance jaune : de faibles crues et des débordements localisés peuvent intervenir. La Savoureuse est en vigilance jaune depuis ce mardi 10 février.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC