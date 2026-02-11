FC Sochaux : chasser un vent mauvais autour de l’équipe

En effet, c’est historiquement très souvent à la sortie de l’hiver que les équipes sochaliennes craquent et abandonnent leurs ambitions initiales.

On se souvient que les équipes dirigées par Olivier Echouafni, Peter Zeidler, Olivier Guégan et même plus récemment Oswald Tanchot ont craqué à cette période de l’année après avoir semblé en mesure de pouvoir tenir leurs objectifs.

On comprend la frustration des suiveurs et supporters, mais la meilleure façon pour que cela ne se reproduise pas ne serait-elle pas d’entourer l’équipe sochalienne d’une forme de bienveillance ? Dans les saisons évoquées plus haut, tout a souvent basculé pour quelques minutes mal maîtrisées, un poteau réfractaire, une décision arbitrale ou une méforme mortifère. Des broutilles à l’échelle d’une saison, après lesquelles il faut savoir se relever le plus vite, plutôt que de ressasser sans fin.

Vincent Hognon ne s’y est pas trompé en contenant sa colère après le match face au Stade Briochin, vendredi dernier. Oui, son équipe aurait dû l’emporter. Oui, elle n’a pas fait preuve de maturité pour y parvenir et oui, c’est une occasion gâchée de faire fructifier son total de points. Mais non, rien n’est définitif et s’il est évident que personne ne cracherait sur un caracolage en haut du classement, passer par une bagarre de chiffonnier pour parvenir à monter en Ligue 2 contenterait au final tout le monde. Puisse-t-on être un minimum patient, et envisager la bagarre de la fin de saison avec enthousiasme. Cet enthousiasme qui peut faire la différence…