Un FC Sochaux aux deux visages concède le match nul contre Rouen

Que de regrets ! Le FC Sochaux-Montbéliard concède le match nul (1-1), au stade Bonal, contre le Football Club Rouen, leader de National, dans le cadre de cette 19e journée (revivez ici le match). Les Jaune et Bleu ratent l’occasion de revenir à la hauteur de leur adversaire du soir et n’enchaînent pas une 5e victoire consécutive.
Les Sochaliens ont proposé une première mi-temps flamboyante. Benjamin Gomel a ouvert le score à la 28e minute sur une tête plongeante, reprenant le centre d’un Élie N’Gatta toujours aussi solide. L’attaquant sochalien signe sa 7e réalisation en championnat cette saison.
Les Sochaliens auraient pu (dû ?) rejoindre les vestiaires avec un score plus corsé. La frappe d’Élie N’Gatta à 3 mètres a été sauvée sur sa ligne (20e), Kapit Djoco a trouvé le poteau (33e). Plusieurs situations dangereuses ont été menées par des joueurs offensifs inspirés, que ce soit Aymen Boutoutaou ou Samy Baghdadi, qui s’installe dans le quatuor offensif sochalien.
Une seconde mi-temps du FC Sochaux sous pression
En seconde mi-temps, Rouen est revenue avec de meilleures intentions et a mis le pied sur le ballon. Les Normands ont égalisé par l’intermédiaire d’un Fuss remuant dès son entrée, à la 78e minute.
Le FC Sochaux-Montbéliard a éprouvé les plus grandes difficultés à sortir de sa moitié de terrain. Mais sur une récupération, les Jaune et Bleu ont bien géré un trois contre deux. Samy Baghdadi a décalé Benjamin Gomel qui a failli faire chavirer le stade Bonal. Mais sa frappe croisée a été superbement sortie par le gardien rouennais, Axel Temperton.
Le FC Sochaux-Montbéliard conforte sa 3e place, avec 34 points. Rouen est toujours leader, avec 37 points. Dijon est 2e, avec 35 points. Derrière Sochaux, Versailles compte 31 points après sa victoire contre le Stade Malherbe Caen. Si Sochaux peut nourrir une certaine déception, il a aussi réussi à conforter le match nul. Ce point pourra être précieux en fin de saison.
Le 6 février, le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d’Armor, lanterne rouge du championnat.
