Un FC Sochaux aux deux visages concède le match nul contre Rouen

Que de regrets ! Le FC Sochaux-Montbéliard concède le match nul (1-1), au stade Bonal, contre le Football Club Rouen, leader de National, dans le cadre de cette 19e journée (revivez ici le match). Les Jaune et Bleu ratent l’occasion de revenir à la hauteur de leur adversaire du soir et n’enchaînent pas une 5e victoire consécutive.

Les Sochaliens ont proposé une première mi-temps flamboyante. Benjamin Gomel a ouvert le score à la 28e minute sur une tête plongeante, reprenant le centre d’un Élie N’Gatta toujours aussi solide. L’attaquant sochalien signe sa 7e réalisation en championnat cette saison.

Les Sochaliens auraient pu (dû ?) rejoindre les vestiaires avec un score plus corsé. La frappe d’Élie N’Gatta à 3 mètres a été sauvée sur sa ligne (20e), Kapit Djoco a trouvé le poteau (33e). Plusieurs situations dangereuses ont été menées par des joueurs offensifs inspirés, que ce soit Aymen Boutoutaou ou Samy Baghdadi, qui s’installe dans le quatuor offensif sochalien.