FC Sochaux : Alexandre Pierre pérennise l’histoire du club en Coupe du Monde

Avant toute chose, qu’Alexandre Pierre soit rassuré s’il lit ces lignes : aucune intention de notre part de lui porter la poisse. On sait les footballeurs superstitieux (même s’il ne faut pas, car… cela porte malheur) et jusqu’à son appel définitif, puis son départ indemne en sélection, le gardien sochalien n’est que virtuellement retenu pour la Coupe du Monde qui se tiendra cet été en Amérique du nord.

Alexandre Pierre et sa sélection d’Haïti se sont qualifiés il y a quelques jours pour le rendez-vous planétaire de 2026. Il s’agit d’un événement pour l’un des pays les plus pauvres du monde, qui n’avait pas été à pareille fête depuis cinquante-deux ans. C’en est aussi un pour le FC Sochaux-Montbéliard : l’appel d’un joueur en sélection n’est pas une évidence quand on évolue en National, le troisième échelon du football français.