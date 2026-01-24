Clément Calvez : « Le FC Sochaux va lancer une augmentation de capital »

Nous sommes toujours en restructuration. Nous avons toujours les mêmes objectifs de réduire le déficit structurel. Nous avançons. Nous continuons de réduire nos charges. Cette saison, le budget avoisine 12 millions d’euros de charges, contre 15 la saison précédente et 20 celle d’encore avant. Nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, nous avons aussi un gros travail sur le développement de nos recettes, puisque le déficit, nous arrivons à le réduire en baissant les charges et en augmentant les recettes. Sur les recettes, nous sommes également satisfait, puisque notre mission et notre volonté, c’était de faire en sorte que les Francs-Comtois s’identifient à nouveau au club, de fédérer autour, de faire en sorte que le stade Bonal soit un lieu de rassemblement pour les habitants du nord Franche-Comté, que ce soit un lieu de réseau et de développement de business pour les entreprises. Nous sommes en passe de réussir ce pari. Nous avons 12 500 spectateurs de moyenne aujourd’hui au stade Bonal. Nous avons plus de 250 entreprises partenaires. Cet engouement nous permet de développer nos recettes ; notre déficit se réduit. Malheureusement, il y a des recettes que nous avions l’année dernière qui disparaissent : ce sont les aides à la relégation (500 000 euros la saison passée, NDLR). Du coup, même si nous travaillons et activons tous nos leviers, des éléments extérieurs font que, finalement, le déficit ne se réduit pas aussi vite.