1945 : Sochaux, année zéro

En plus des absences de personnalités marquantes, l’environnement du club est aussi en lambeau. La région de Montbéliard a subi en 1943 un bombardement qui a tué plus d’une centaine de personnes. Les dégâts sont considérables. Les forces vives de la région ont été amputées du fait des décès, des déportations et des prisonniers. Les difficultés d’approvisionnement sont importantes. Les années d’après-guerre sont aussi difficiles que celles de l’Occupation sur le plan matériel pour les Nord-Comtois.