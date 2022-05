1938-1945, des Sochaliens dans la guerre

Eté 1938, le Football-Club Sochaux-Montbéliard (FCSM) se prépare pour une nouvelle saison. Quelques mois auparavant, les Lionceaux ont remporté le championnat pour la deuxième fois en quatre ans. Ces succès proviennent de divers éléments. La professionnalisation précoce du club et les investissements de l’actionnaire Peugeot en sont les principales raisons. Durant cette intersaison, le club parvient à garder la plupart de ses grands joueurs notamment l’enfant du pays, Étienne Mattler. Le vieux briscard, trois coupes du monde au compteur, évoluent avec de nouvelles recrues. Ces dernières arrivent au club dans un contexte international troublé. C’est le cas de Camilo Jerusalem.

Le footballeur autrichien était un des meilleurs attaquants de son pays. En 1938, l’Autriche est annexée par l’Allemagne nazie. Jerusalem fuit le club de l’Austria Vienne et parvient à intégrer Sochaux. Le journaliste espagnol Marti Perarnau avance l’idée que le nom « Jerusalem » a occasionné un risque de persécution pour le footballeur. Des Nazis imaginent qu’il est juif. Plusieurs auteurs autrichiens iront plus tard en ce sens.

Camillo Jerusalem arrive en novembre 1938 au club. Sochaux est en souffrance toute cette saison. Les Lionceaux finissent à une décevante sixième place. Le travail offensif de Jerusalem est cependant très apprécié. Après un exercice réussi en 1938-1939, il est prêt pour poursuivre l’aventure avec les Jaunes et Bleus. On le retrouve citer dans un article d’un quotidien marseillais le 6 aout 1939 pour la présentation de la saison du FCSM. Cependant, un mois plus tard, la guerre éclate. L’attaquant est interné à Langres en tant que ressortissant allemand. Après l’invasion de 1940, Jerusalem retourne en Autriche. Il est mobilisé dans la Wehrmacht l’année suivante.

Le parcours de l’Autrichien dans l’armée allemande n’est pas connu précisément. Il parvient à échapper à la captivité. Revenu dans son pays d’origine, le vétéran dispute le premier match de l’Autriche libre. À bord d’un vieux camion de l’Armée rouge, la sélection autrichienne traverse des paysages de ruines pour atteindre la Hongrie. Dans un Budapest ravagé par la guerre, les Autrichiens affrontent deux équipes magyares dans des stades improvisés. Jerusalem revient ensuite en France. Il retrouve Sochaux où il ne parvient pas à retrouver son niveau d’antan. Il entame ensuite une errance en France, à Roubaix et Colmar. Il termine sa carrière en 1949 à Besançon alors en deuxième division française. Dans la capitale comtoise, Jerusalem inscrira 5 buts. Il s’éteint à 75 ans en 1989 à Vienne.

Arrivé quelques mois avant Jerusalem, l’attaquant yougoslave Aleksandar Živković est un joueur aguerri. Il exerce ses talents dans son pays d’origine puis en Suisse. En France, après avoir fait les beaux jours d’un club parisien, il pose ses valises pendant un an à Sochaux. Il est considéré comme l’un des meilleurs attaquants yougoslaves de l’histoire. Le Miroir des Sports présente le joueur dans son édition du 2 juin 1936 : « Un footballeur de tout premier ordre, bon shooteur, excellent tacticien, dur aux chocs et dont l’apparente lenteur est trompeuse. » Cette présentation sportive de Živković est peinte également dans sa deuxième carrière, politique.

La Yougoslavie est une mosaïque de peuples parmi lesquels les Croates. Plusieurs footballeurs dont Živković ont par ailleurs boycotté par le passé la sélection yougoslave. En 1941, le royaume balkanique est envahi par les troupes de l’Axe. Des dirigeants politiques croates vont fonder l’État indépendant de Croatie. Fervent nationaliste, Živković intègre les rouages de cette nouvelle nation. Il participe dès 1940 à un match d’une sélection croate dissidente de la Yougoslavie. Il prend ensuite un chemin plus politique encore. Il devient diplomate à Berlin et à Bucarest jusqu’en 1945. À la suite de la défaite de l’Axe, dont la Croatie faisait partie, l’ancien footballeur part vivre en exil. La Yougoslavie est désormais aux mains des communistes de Tito. Opposant à ce régime, Živković passe la majeure partie de sa vie en Afrique du Sud, bastion anti-communiste. Il est également possible de deviner une certaine orientation du footballeur-diplomate qui s’exile dans un pays en plein Aparthied. Il revient en 1993 dans l’état actuel de Croatie. Il décède en 2000 à Zagreb.