Trois chiffres qui pourraient (presque) résumer les Eurockéennes 2026



125 000, c’est le nombre d’entrées pendant les quatre jours des Eurockéennes 2026. Un résultat dont Mathieu Pigasse, président de Territoire de Musiques, l’association qui porte les Eurockéennes, s’est félicité. « Cela nous permet d’être rentable, ce qui est la condition de notre indépendance », a-t-il souligné. Jean-Paul Roland, directeur, a souligné que les cachets des artistes de cette édition 2026 ont été « plus raisonnables » que ceux de 2025, et que le but de Territoires de musiques, en tant qu’association, est d’être à l’équilibre. « On sera à un » équilibre plus » », a-t-il avancé en attendant de faire le bilan financier définitif de cette édition. Pour mémoire, le budget annuel de Territoire de musiques est de l’ordre de 11,5 millions d’euros. Voilà pour le côté financier. Côté « esprit du festival », peut-on dire qu’il s’inscrit dans une bataille culturelle ? « Tout est politique », répond Mathieu Pigasse, pour qui la diversité de la programmation, comme la diversité du public inscrit les Eurockéennes dans une bataille culturelle « depuis toujours ». Point de vue partagé par Jean-Paul Roland qui a souligné que le festival existe depuis trente-cinq ans et que les changements de tendances politiques locales n’ont en rien changé la philosophie du festival. Il précise toutefois que, Territoire de musiques étant une association, il faut entendre « politique » par « engagé ». «Le simple fait de réussir est un élément de cette bataille culturelle », a complété Mathieu Pigasse.