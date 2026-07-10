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Trois chiffres qui pourraient (presque) résumer les Eurockéennes 2026

La grande scène des Eurockéennes 2026.
La grande scène des Eurockéennes 2026. | © Le Trois

Nombre d’entrées, nombre de salariés, nombre de personnes handicapées accueillies : chacune de ces trois données qui disent un peu ce qu’a été l’édition 2006 des Eurockéennes de Belfort.

125 000 entrées et un budget équilibré, voire plus


125 000, c’est le nombre d’entrées pendant les quatre jours des Eurockéennes 2026. Un résultat dont Mathieu Pigasse, président de Territoire de Musiques, l’association qui porte les Eurockéennes, s’est félicité. « Cela nous permet d’être rentable, ce qui est la condition de notre indépendance », a-t-il souligné. Jean-Paul Roland, directeur, a souligné que les cachets des artistes de cette édition 2026 ont été « plus raisonnables » que ceux de 2025, et que le but de Territoires de musiques, en tant qu’association, est d’être à l’équilibre. « On sera à un » équilibre plus » », a-t-il avancé en attendant de faire le bilan financier définitif de cette édition. Pour mémoire, le budget annuel de Territoire de musiques est de l’ordre de 11,5 millions d’euros. Voilà pour le côté financier. Côté « esprit du festival », peut-on dire qu’il s’inscrit dans une bataille culturelle ? « Tout est politique », répond Mathieu Pigasse, pour qui la diversité de la programmation, comme la diversité du public inscrit les Eurockéennes dans une bataille culturelle « depuis toujours ». Point de vue partagé par Jean-Paul Roland qui a souligné que le festival existe depuis trente-cinq ans et que les changements de tendances politiques locales n’ont en rien changé la philosophie du festival. Il précise toutefois que, Territoire de musiques étant une association, il faut entendre « politique » par « engagé ». «Le simple fait de réussir est un élément de cette bataille culturelle », a complété Mathieu Pigasse.

De 7 durant l’année à 700 salariés pendant le festival

700 salariés ont travaillé pour le festival pendant les quatre jours (alors que l’association compte 7 salariés le reste de l’année. Ce sont 250 salariés de plus qu’en 2025 : il a fallu recruter plus de personnes, pour pallier l’interdiction de l’inspection du travail de faire appel aux associations et à leurs bénévoles. Un sujet que Mathieu Pigasse entend résoudre d’ici l’édition 2027 en entreprenant une démarche auprès de l’Etat avec d’autres festivals, afin d’avoir une position similaire d’un département à l’autre.

600 personnes handicapées

600 personnes handicapées se sont rendues aux Eurockéennes 2026 ; 17 au camping des Eurockéennes (sur 11 000 campeurs au total). Dans le cadre de son opération « Eurocks solidaires », le festival a également organisé deux pré-concerts ; l’un en partenariat avec l’Adapei (avec Twengt), l’autre auprès des résidents de l’Ehpad de Bavilliers (avec Mathis Ekengin).

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