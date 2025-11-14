PUB
,

The Offspring, Orelsan, Pulp et Aya Nakamura aux Eurockéennes 2026

Concert de David Guetta, en 2024, sur la Grande Scène des Eurockéennes de Belfort.
Concert de David Guetta, en 2024, sur la Grande Scène des Eurockéennes de Belfort. | ©Eurockéennes – Dorine Maillot
Alerte

The Offspring, Orelsan, Pulp et Aya Nakamura sont les têtes d'affiche de l'édition 2026 des Eurockéennes de Belfort, a annoncé le festival, ce vendredi 14 novembre. 26 noms ont été dévoilés. Le festival se tient du 2 au 5 juillet 2026

L’édition 2026 des Eurockéennes de Belfort débute par un jeudi « énervé », sourit Kem Lallot, le programmateur en chef du festival. Les festivaliers pourront découvrir le show de The Offspring, qui fait la joie de ses fans depuis 1986 et qui compte douze albums au compteur. Seulement deux shows sont prévus en France en 2026, aux Eurockéennes et au Hellfest. Seule la Grande scène sera ouverte le jeudi soir, pour cette soirée survitaminée. The Offspring seront accompagnés d’Airbourne, Social Distorsion et Upchuck.

Parmi les 26 artistes dévoilés ce vendredi 14 novembre, soit la moitié de la programmation, il y a l’incontournable Orelsan, prévu le vendredi soir. Le rappeur français sort actuellement un nouvel album, La fuite en avant. Le rappeur Vald proposera un projet commun avec Vladimir Cauchemar et Todiefor, alors que le phénomène rap de l’année L2D sera aussi de la partie. « C’est le 2e groupe de rap le plus écouté dans le monde derrière les Américains Migos », observe Anthony Fernandes en charge de la restauration, des buvettes, du merchandising et d’une partie de la programmation.

"Une programmation éclectique dans l'esprit des Eurockéennes"

Les nostalgiques feront un bon dans le passé avec les Anglais de Pulp, programmé une seule fois aux Eurockéennes… en 1998. Ce sera le samedi, sur la Grande scène. « Ce sont les héraults de la Brit’ pop », replace Jean-Paul Roland, le directeur du festival. Ce revival, près de 30 ans après, se poursuit aussi le dimanche, avec le retour sur la presqu’île du Malsaucy de The Hives, venus en 2007 et 2010. 

The Lumineers et la figure de la techno française Anetha auront le charge d’animer la soirée du samedi, alors qu’Aya Nakamura doit enflammer la scène du dimanche soir. « C’est l’artiste francophone la plus écoutée dans le monde », rappelle Anthony Fernandes. Et sa performance avec la Garde républicaine lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, en 2024, reste « mémorable ». Feu ! Chatterton pourra enfin se produire aux Eurockéennes ; leur concert avait été annulé en 2022, à cause de la tempête. Leur nouvel album, Labyrinthe est exquis. Le timbre de la voix d’Arthur Teboul embarque toujours son public.

Rock, Métal, pop, rap, électronique… Les esthétiques sont nombreuses à l’occasion de cette édition 2026. « C’est une programmation éclectique, dans l’esprit des Eurockéennes », a commenté Kem Lallot. 26 artistes ont été dévoilés, dont huit Français, sept Américains ou encore trois Anglais et trois Congolais. Mais aussi un Australien et un Suédois.

Nos derniers articles

Depuis septembre 2024 et jusqu'en décembre 2026, la desserte de la ligne Belfort-Delle est assurée par une motrice diesel X73500.

Ligne Belfort-Delle : de nouveaux horaires à partir de mi-décembre

La ligne Belfort-Delle va connaître quelques changements. À partir de mi-décembre, le nouveau service annuel 2026 va être mis en place. Un cadencement à l'heure apparaît. Mais l'amplitude est réduite. Le point.
,
Logo d'Alstom dans un bâtiment dédié à la maintenance, à Belfort.

Alstom enregistre d’excellents résultats au premier semestre 2025

Le constructeur ferroviaire français Alstom a enregistré un bon premier semestre sur son exercice annuel décalé 2025-2026, avec des ventes et un bénéfice net en hausse, portés par l'appétit de trains un peu partout dans le monde, a-t-il annoncé jeudi. Au 30 septembre, le carnet de commandes total atteignait 96,1 milliards d'euros.
Huit jeunes et huit dirigeants se sont réunis pour échanger sur leur parcours professionnel.

« Soyez vous-mêmes et soyez vraiment fiers de vous »

Ce jeudi 13 novembre, les jeunes de l'Établissement pour l'insertion et l’emploi et de l’École de la deuxième chance, et des dirigeants d'entreprises du Territoire de Belfort ont pu se rencontrer. Un par un, ils sont revenus sur leur parcours. Une table ronde entre échanges de conseils et partages d’anecdotes.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC