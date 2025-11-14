The Offspring, Orelsan, Pulp et Aya Nakamura aux Eurockéennes 2026

Les nostalgiques feront un bon dans le passé avec les Anglais de Pulp, programmé une seule fois aux Eurockéennes… en 1998. Ce sera le samedi, sur la Grande scène. « Ce sont les héraults de la Brit’ pop », replace Jean-Paul Roland, le directeur du festival. Ce revival, près de 30 ans après, se poursuit aussi le dimanche, avec le retour sur la presqu’île du Malsaucy de The Hives, venus en 2007 et 2010.

The Lumineers et la figure de la techno française Anetha auront le charge d’animer la soirée du samedi, alors qu’Aya Nakamura doit enflammer la scène du dimanche soir. « C’est l’artiste francophone la plus écoutée dans le monde », rappelle Anthony Fernandes. Et sa performance avec la Garde républicaine lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, en 2024, reste « mémorable ». Feu ! Chatterton pourra enfin se produire aux Eurockéennes ; leur concert avait été annulé en 2022, à cause de la tempête. Leur nouvel album, Labyrinthe est exquis. Le timbre de la voix d’Arthur Teboul embarque toujours son public.

Rock, Métal, pop, rap, électronique… Les esthétiques sont nombreuses à l’occasion de cette édition 2026. « C’est une programmation éclectique, dans l’esprit des Eurockéennes », a commenté Kem Lallot. 26 artistes ont été dévoilés, dont huit Français, sept Américains ou encore trois Anglais et trois Congolais. Mais aussi un Australien et un Suédois.