Nico Moreno, Alonzo, Ben Harper aux Eurockéennes 2026

La foule de l'édition 2022 du festival des Eurockéennes.
Les Eurockéennes viennent d'annoncer les 25 derniers artistes présent pour l'édition 2026. | © Brice Robert

Les Eurockéennes ont annoncé ce mercredi 4 février les derniers artistes qui vont se produire au festival du 2 au 5 juillet 2026. Nico Moreno, Alonzo et Ben Harper font partie de cette liste.

Ce mercredi 4 février, les Eurockéennes ont annoncé les 25 nouveaux artistes qui vont se produire lors de cette édition 2026. Ces derniers s’ajoutent à la liste des 26 artistes présentés en novembre (lire notre article) dont Aya Nakamura, Orelsan, Pulp et Offspring font partie. Des têtes d’affiches viennent compléter le casting, et c’est le cas de Nico Moreno. Le Caennais de 31 ans, DJ spécialisé dans la hard techno, va performer le samedi durant trois heures sur la plage. En mai dernier, Nico Moreno avait participé à la performance All Night Long, à Lyon. « Il a joué pendant cinq ou six heures, tout seul sur scène », développe Kem Lalot, programmateur du festival. 

Autre tête d’affiche, Alonzo. Le rappeur franco-comorien sera présent sur le festival le samedi. Après 25 ans de carrière, il a fait un concert au Stade Vélodrome de Marseille en 2025, rassemblant 60 000 personnes. Le rappeur recommence l’expérience le 6 juin 2026. Il commence sa carrière dans les années 1990 en tant que membre du groupe Psy 4 de la rime avec notamment ses cousins : Soprano et Vincenzo. En 2009, il lance sa carrière solo puis enchaîne les projets à succès. Notamment avec des featurings avec toutes les grosses têtes du rap français de Booba, Gims, Lacrim à PLK. 

C’est un tout autre style qui va être proposé pour la clôture le dimanche par le groupe Ben Harper & The Innocent Criminals. « Ben Harper est un guitariste prodige du blues rock avec un côté soul dans sa voix, une voix assez suave », défend Jean-Paul Roland, directeur du festival. Ça sera la quatrième fois que le groupe américain passe aux Eurockéennes. La dernière fois étant en 2008. 

Du rap au métal : un festival aux styles musicaux divers

Une partie du casting est dédiée à la nouvelle vague du rap francophone. Ino Casablanca fait partie des nouvelles annonces. « Il a un univers musical assez multiculturel qui fusionne ses origines maghrébines avec du rap et du R&B », complète Anthony Fernandez, responsable pôle partenariat. On retrouve aussi 2L, rappeuse connue pour avoir été finaliste de la série Nouvelle École sur Netflix. A6GEL, sacré révélation de l’année à la cérémonie suisse Tataki Award sera présent sur scène. Tout comme Frs Taga. « C’est un artiste qui vient de Saint-Étienne et qui a commencé plutôt par faire du rap social », éclaircie Anthony Fernandez. 

« On va attaquer sur les plus énervés », poursuit Jean-Paul Roland. Le groupe de métal Shaârghot sera aux Eurockéennes. Dans le même genre, le groupe suisse de punk-noise sera aussi de la partie. « Leur dernier album sorti en 2025, Lost Love, leur a fait passer un énorme cap avec une reconnaissance unanime à l’international », précise le directeur. Pour suivre, le groupe français de métal Enhancer fait partie du casting. 

Le Printemps des Poètes

Les Eurockéennes, en partenariat avec La Rodia de Besançon ont imaginé une rencontre entre deux univers très différents. La batteuse et compositrice Anne Paceo et la poétesse et romancière Laura Vazquez vont proposer une création flash le jeudi 13 mars à 20 h 30 à la Rodia. « Laura Vazquez, on ne va pas dire que c’est de la poésie lyrique, c’est vraiment une poésie qui fait avancer les choses », détaille Jean-Paul Roland. De son côté, Anne Paceo a remporté en 2016 et 2019, les Victoires du jazz en tant que meilleure artiste de l’année. Un événement qui entre dans le cadre du Printemps des Poètes 2026.

