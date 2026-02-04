Nico Moreno, Alonzo, Ben Harper aux Eurockéennes 2026

Ce mercredi 4 février, les Eurockéennes ont annoncé les 25 nouveaux artistes qui vont se produire lors de cette édition 2026. Ces derniers s’ajoutent à la liste des 26 artistes présentés en novembre (lire notre article) dont Aya Nakamura, Orelsan, Pulp et Offspring font partie. Des têtes d’affiches viennent compléter le casting, et c’est le cas de Nico Moreno. Le Caennais de 31 ans, DJ spécialisé dans la hard techno, va performer le samedi durant trois heures sur la plage. En mai dernier, Nico Moreno avait participé à la performance All Night Long, à Lyon. « Il a joué pendant cinq ou six heures, tout seul sur scène », développe Kem Lalot, programmateur du festival.

Autre tête d’affiche, Alonzo. Le rappeur franco-comorien sera présent sur le festival le samedi. Après 25 ans de carrière, il a fait un concert au Stade Vélodrome de Marseille en 2025, rassemblant 60 000 personnes. Le rappeur recommence l’expérience le 6 juin 2026. Il commence sa carrière dans les années 1990 en tant que membre du groupe Psy 4 de la rime avec notamment ses cousins : Soprano et Vincenzo. En 2009, il lance sa carrière solo puis enchaîne les projets à succès. Notamment avec des featurings avec toutes les grosses têtes du rap français de Booba, Gims, Lacrim à PLK.

C’est un tout autre style qui va être proposé pour la clôture le dimanche par le groupe Ben Harper & The Innocent Criminals. « Ben Harper est un guitariste prodige du blues rock avec un côté soul dans sa voix, une voix assez suave », défend Jean-Paul Roland, directeur du festival. Ça sera la quatrième fois que le groupe américain passe aux Eurockéennes. La dernière fois étant en 2008.