Le rock anglo-saxon des Belfortains de Caesaria à la conquête des Eurockéennes

« Je suis tellement fier de mes potes. » Sur la scène de la plage, ce vendredi soir, ils sont nombreux, comme Thiébaud, à ressentir cette fierté pour Thomas, Louis et Théo, du groupe Caesaria, en train de se produire sur scène. Ce sont des potes. Des parents. Ils applaudissent la performance des enfants du pays. Les trois jeunes hommes sont originaires de Belfort ; ils vivent aujourd’hui à Strasbourg. Jouer aux Eurockéennes revêt forcément un truc particulier. La première fois qu’un grand festival les programme. Qui plus est sur la mythique scène de la plage. « C’est notre scène préférée », convient Thomas, le bassiste. « Tu connais d’autres scènes sur l’eau comme ça », interpelle-t-il. « Celle où il n’y a pas de boue », ajoute-t-il, avec un grand sourire. On connait tous le dicton. Pas d’Eurock sans pluie.

Initialement, Caesaria devait jouer à la Loggia. Un désistement les propulse sur le devant de la scène. « On l’a appris il y a une semaine, dans le van », raconte Thomas, le bassiste. Après avoir eu la joie d’être programmé au festival belfortain, c’est la deuxième belle surprise, pour ces trois hommes qui se sont rencontrés sur les bancs du collège, à Sainte-Marie, à Belfort. L’année est chargée pour ce groupe indépendant, professionnel depuis 3 ans. Au mois de mai, ils ont sorti leur 2e album, qui propulse dans l’univers mancunien du célèbre bar L’Hacienda. Du rock, qui fait danser. Ça sent la bière. Les briques rouges. L’ambiance populaire des pubs anglais. « On adore cette culture », glisse Louis. On parle de foot. Évidemment. De la rivalité entre Manchester United et Liverpool FC, alors que Thomas exhibe un tatouage, sur le bras, « YWNWA », clin d’œil à la devise du club du bord de la Mersey, You will never walk alone. De cet esprit mancunien, le groupe retient l’idée de la fête. Et leur musique rend hommage à ce rock dansant. « C’est notre philosophie, de regarder sans se poser trop de question. De kiffer ensemble. » Leur musique mixe « le meilleur de leurs références anglo-saxonnes » indique le festival. D’ajouter : « La bande délivre un “club-rock”, entre fraîcheur dance-punk et synthétisme new wave, taillé pour la scène et les dancefloors. » Le groupe a programmé une tournée à l’automne en Angleterre pour ressentir cette ambiance.