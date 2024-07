Eurocks : « Pour être programmateur, il faut avoir les nerfs bien accrochés ! »

Oh ! Je ne les compte pas! Mais j’ai levé le pied les dernières années, même si je conserve un rythme soutenu. En fait, je fais de moins en moins de concerts et de plus en plus de festivals, ce qui me permet de voir beaucoup de choses en une fois. Des festivals de show-case, où je vais découvrir les artistes. Les groupes y jouent trente minutes, ce qui te permet de voir ce qu’ils valent. Je vais voir aussi les grosses têtes d’affiche pour voir si leur show tient la route. Et je vadrouille en Angleterre, car beaucoup de choses se passent là-bas. En fait, je fouine (rires).