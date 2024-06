L’association « Dis bonjour sale pute » s’invite aux Eurocks

« Dis bonjour sale pute » a d’abord été un compte Instagram. C’est devenu une association en 2021. Sa mission est de libérer la parole sur le harcèlement de rue. Celle-ci intervient notamment en milieu scolaire, en milieu carcéral et aussi dans celui de la fête. L’association débarque sur le festival pour la première fois, mais la collaboration a été entamée lors de la dernière résidence secondaire des Eurocks, à l’automne 2023. « On a un rôle de vigilance et de prévention, non pas de sécurité, précise Léa Burger, bénévole de DBSP. Nous voulons offrir un espace ludique d’échanges. On pourra aussi faire des tours sur le festival pour échanger auprès des personnes présentes. » Faire connaître les sujets du harcèlement sexiste et sexuel permettra ensuite à chacun de savoir réagir face à ces comportements.