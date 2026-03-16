Kem Lalot quitte les Eurockéennes et rejoint le Hellfest !

Kem Lalot, le programmateur des Eurockéennes, quitte le festival ce mardi 17 mars. Il vient d’être recruté par le mythique Hellfest, qui l’a sollicité. Alors, comment dire non à l’un des plus grands festivals français, qui a rassemblé 280 000 festivaliers en 2025, plus du double des Eurocks ?
« C’est un retour à mes premiers amours, confie le célèbre programmateur qui ne se sépare jamais d’une casquette. Je viens de la scène métal, punk et hard core. » Kem Lalot continuera d’assurer une mission de programmation pour les Eurocks, comme il le fait déjà pour Rock en Seine. Mais son activité principale sera bien à Clisson, non loin de Nantes.
Kem Lalot : "Les Eurockéennes, c'était 25 années assez folles"
« Les Eurockéennes, c’était une aventure formidable. » Il a rejoint le festival en 2001. « C’était 25 années assez folles », glisse-t-il, juste après avoir publié cette nouvelle sur les réseaux sociaux.
En 2001, il était programmateur de la salle du Noumatrouff, à Mulhouse. Une salle de 600 places. C’était déjà un grand pas. Il a grandi aussi avec ce festival, devenu une référence des festivals généralistes en France. Il a vu aussi le métier de programmateur évoluer, comme il le racontait au Trois, en 2025 (lire notre article), dans une édition marquée par la polémique Freeze Corleone. Pour ce Belfortain de naissance, bosser aux Eurockénnes étaient forcément une « fierté ». Il pensait même terminer sa carrière ici. C’était sans compter sur la volonté du Hellfest de le débaucher.