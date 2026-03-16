Kem Lalot quitte les Eurockéennes et rejoint le Hellfest !

Kem Lalot, le programmateur des Eurockéennes, quitte le festival ce mardi 17 mars. Il vient d’être recruté par le mythique Hellfest, qui l’a sollicité. Alors, comment dire non à l’un des plus grands festivals français, qui a rassemblé 280 000 festivaliers en 2025, plus du double des Eurocks ?

« C’est un retour à mes premiers amours, confie le célèbre programmateur qui ne se sépare jamais d’une casquette. Je viens de la scène métal, punk et hard core. » Kem Lalot continuera d’assurer une mission de programmation pour les Eurocks, comme il le fait déjà pour Rock en Seine. Mais son activité principale sera bien à Clisson, non loin de Nantes.