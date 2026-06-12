Jérémy Durand : « Le principe n’est pas de leur apprendre, mais de leur transmettre »

Il y a une première sélection de deux artistes par salle. De notre côté, les Eurockéennes et la FCMA, nous nous réunissons un week-end, en règle générale à l’automne de l’année précédente, pour finaliser cette sélection. Il n’y a pas vraiment de cahier des charges à la base, mais il y a plutôt des critères artistiques et temporels. Nous nous posons la question : est-ce que c’est utile, aujourd’hui, de les accompagner ? Est-ce que le groupe à deja été accompagné ? L’Opération Iceberg intervient dans un second temps. Les artistes qui sont présents ont déjà, soit un vécu artistique avec des dates, soit déjà eu un accompagnement par des salles. Des cas exceptionnels peuvent arriver de temps en temps, parce qu’on connaît les artistes, on les a déjà fait travailler, on les a déjà vus sur d’autres projets. C’est le cas de Pøgø, nous sommes partis de zéro avec les deux musiciens, c’était vraiment le challenge. Par contre, le duo était déjà confirmé dans la région, il avait déjà tourné avec d’autres projets. Sinon, nous sommes vraiment ouverts à toutes les musiques actuelles au sens très large du terme. Nous avons du métal, du rap, de l’électro, en passant par du jazz et ses dérivés. Notre limite est la musique actuelle, donc nous n’allons pas prendre de la musique classique par exemple.