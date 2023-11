Grâce à la consigne, Les Eurocks font un don de 10 300 euros aux Restos du Cœur

Ce don sera d’autant plus le bienvenu pour la délégation départementale que la situation des Restos du Cœur est délicate. Du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, les Restos du Cœur ont accueillis à l’échelle nationale 1,3 million de personnes, contre 1,1 million pendant l’exercice précédent, soit une hausse de près de 20 % des bénéficiaires. « Le nombre de personnes accueillies a augmenté de manière considérable », valide Dominique Ory, le président de la délégation départementale des Restos du Cœur. Le nombre de repas distribués a suivi, passant de 142 à 171 millions, en un an à l’échelle nationale. Et les observations locales confirment la tendance. Les gens « subissent de plein fouet la crise énergétique et inflationniste », observe Dominique Ory. « Ces crises touchent les plus démunis », interpelle-t-il.

Cette situation place Les Restos du Cœur dans une situation financière délicate ; chaque semaine, ils dépensent 5 millions d’euros en achat de nourriture, à l’échelle nationale. Pour faire face, ils ont donc décidé de geler les barèmes, qui seront les mêmes été comme hiver. Mécaniquement, des personnes précédemment accompagnées ne le seront plus. Et le nombre de repas distribués sera aussi réduit. Les personnes seules recevront sept repas pour la semaine contre neuf auparavant. Et les familles recevront quatre repas par semaine et par personne du foyer contre six auparavant. Une nécessité pour que l’association survive, financièrement. « On ne peut pas être en faillite », insiste Dominique Ory.

L’aide des Eurockéennes est destinée à l’antenne locale. Elle servira « à aménager le futur centre », indique l’association. Elle cherche en effet à ouvrir un nouveau centre de distribution à Belfort Nord, pour soulager le centre Bartholdi, aux Résidences. « Nous avons des pistes », confirme Dominique Ory, qui ne peut pas encore les énoncer. Dans le Territoire de Belfort, 1 759 familles sont accompagnées, soit 4 178 personnes. À Belfort, 1 346 familles sont aidées, soit 3 195 personnes.