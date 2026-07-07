Eurockéennes : mettre en lumière la maladie de Charcot

L’association Arsla était présente aux Eurockéennes 2026. Le festival a accueilli cette année 50 associations avec son programme les Eurockéennes Solidaires (lire notre article). Arsla œuvre pour soutenir les personnes atteintes de la maladie de la sclérose latérale amyotrophique (SLA). L’association finance aussi la recherche qui a besoin de dons pour avancer. Sa présence était un moyen de mettre en lumière la SLA, plus connue sous le nom de la maladie de Charcot.

Cette maladie “rare” provoque la dégénérescence progressive des neurones moteurs situés dans le cortex moteur. Le message pour Lorène, atteinte de la maladie, est : « Le fait d’être présente aujourd’hui, c’est pour parler de la maladie et la mettre en lumière. »

Arsla mène des actions de sensibilisation, d’aide et d’accompagnement de la maladie. Les Eurockéennes, c’est un moyen pour l’association de se montrer au public, dévoilent Marine et Lorène, ambassadrices de la nouvelle campagne de l’Arsla : « Pouvoir en parler et mettre en lumière cette maladie à travers d’un événement lumineux. Un événement où les gens sont festifs et ont envie de légèreté. On a envie aussi de porter des messages d’espoir à travers un événement très porteur. »

