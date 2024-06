Législatives : des problèmes d’envoi de bulletins de vote rapportés dans le Doubs

Il soutient que 142 221 bulletins ont été livrés par son imprimeur le 18 juin à la société 3MA, de Rouffach. Ce que contestent l’opérateur et la préfecture. Cette dernière précise qu’un magistrat et une commission de contrôle ont constaté que la livraison n’a pas été faite en temps et en heure. 3MA indique également qu’elle n’avait pas assez de bulletins pour toutes les enveloppes. « Le prestataire a respecté la règle », indique la préfecture. Des bulletins supplémentaires seront distribués aux mairies, comme c’est prévu en pareil circonstance. L’urgence de la campagne ne facilite pas non plus le déroulement des opérations. Générant quelques « tracas », sourit le dirigeant de la société, qui dédramatise la situation : « C’est un cas assez commun. » Et Matthieu Bloch n’est pas le seul dans ce cas dans le Doubs.