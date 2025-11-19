PUB
Luxeuil : la BA 116 lance le recrutement de réservistes

Réservistes opérationnels de l'armée de l'air et de l'espace.
Réservistes opérationnels de l'armée de l'air et de l'espace. | ©AEE – Vincent Folosi
En bref

La BA 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur lance une campagne de recrutement pour la réserve opérationnelle, sur la base aérienne.

« La base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur ouvre ses portes pour les formations militaires destinées aux futurs réservistes opérationnels », indique la base aérienne dans un communiqué de presse. Ces formations s’adressent à ceux souhaitant intégrer la réserve opérationnelle au sein de l’armée de l’Air et de l’espace. Les formations se dérouleront sur la base aérienne.

Quelles conditions pour être réservistes ?

Conditions de participation :

  • Être âgé de 17 à 45 ans ;
  • Etre recensé dans sa commune de résidence ;
  • Jouir de ses droits civiques.

 

Les périodes de formations et candidatures :

Préparation Militaire Air (PMAIR) du 13 au 19 février 2026 :

https://www.reservistes.defense.gouv.fr/consulter-poste/8880

Formation Militaire Initiale du Réserviste (FMIR) du 06 au 17 avril 2026

https://www.reservistes.defense.gouv.fr/consulter-poste/8881

« Vous rêvez d’intégrer l’armée de l’Air et de l’Espace ? » interpelle la base aérienne. Selon elle, c’est « une belle opportunité de vivre une expérience enrichissante et de découvrir les valeurs des forces armées ».

  • Contacts : division recrutement-réserve-jeunesse (D2RJ) par email : ba116-brh-reserve.contcat.fct@intradef.gouv.fr ou par téléphone : 03.70.56.14.23.
