Luxeuil : la BA 116 lance le recrutement de réservistes

« La base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur ouvre ses portes pour les formations militaires destinées aux futurs réservistes opérationnels », indique la base aérienne dans un communiqué de presse. Ces formations s’adressent à ceux souhaitant intégrer la réserve opérationnelle au sein de l’armée de l’Air et de l’espace. Les formations se dérouleront sur la base aérienne.
Quelles conditions pour être réservistes ?
Conditions de participation :
- Être âgé de 17 à 45 ans ;
- Etre recensé dans sa commune de résidence ;
- Jouir de ses droits civiques.
Les périodes de formations et candidatures :
Préparation Militaire Air (PMAIR) du 13 au 19 février 2026 :
https://www.reservistes.defense.gouv.fr/consulter-poste/8880
Formation Militaire Initiale du Réserviste (FMIR) du 06 au 17 avril 2026
https://www.reservistes.defense.gouv.fr/consulter-poste/8881
« Vous rêvez d’intégrer l’armée de l’Air et de l’Espace ? » interpelle la base aérienne. Selon elle, c’est « une belle opportunité de vivre une expérience enrichissante et de découvrir les valeurs des forces armées ».
- Contacts : division recrutement-réserve-jeunesse (D2RJ) par email : ba116-brh-reserve.contcat.fct@intradef.gouv.fr ou par téléphone : 03.70.56.14.23.