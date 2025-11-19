Luxeuil : la BA 116 lance le recrutement de réservistes

Conditions de participation :

Être âgé de 17 à 45 ans ;

Etre recensé dans sa commune de résidence ;

Jouir de ses droits civiques.

Les périodes de formations et candidatures :

Préparation Militaire Air (PMAIR) du 13 au 19 février 2026 :

https://www.reservistes.defense.gouv.fr/consulter-poste/8880

Formation Militaire Initiale du Réserviste (FMIR) du 06 au 17 avril 2026

https://www.reservistes.defense.gouv.fr/consulter-poste/8881

« Vous rêvez d’intégrer l’armée de l’Air et de l’Espace ? » interpelle la base aérienne. Selon elle, c’est « une belle opportunité de vivre une expérience enrichissante et de découvrir les valeurs des forces armées ».