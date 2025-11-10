BA 116 de Luxeuil : comment les entreprises locales pourront-elles bénéficier de la rénovation ?

La transformation de la base aérienne représente un investissement de 1,5 milliard d’euros. A cela s’ajouteront des marchés de maintenance et de fournitures. A titre d’exemple, le colonel Emmanuel Roux a indiqué que 26 000 PME et ETI (petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaires) ont un contrat avec l’armée, ce qui représente 200 000 emplois en France. Le chantier de transformation de la base aérienne représente donc une opportunité pour les entreprises, mais aussi le développement du fonctionnement quotidien de la base. Pour les travaux, il y aura bien sûr les nouvelles constructions, mais aussi les travaux préparatoires de nouveaux accès pour le chantier sur la base, des parkings, des besoins en matières premières (sable et ferrage pour le béton, par exemple), les réseaux associés (eau, électricité, chauffage), mais aussi des travaux de déconstruction en amont. Pour le fonctionnement, cela va de la fourniture de repas quotidiens à l’entretien des pistes et de leur balisage en passant par le carburant, les voiries d’accès. Les différents représentants des services d’achats des armées se sont attachés à lister l’ensemble de leurs besoins pour créer des déclics chez les chefs d’entreprise et les inciter à se positionner aussi bien sur les marchés de construction que sur les marchés de fourniture et de maintenance.