PUB

BA 116 de Luxeuil : comment les entreprises locales pourront-elles bénéficier de la rénovation ?

Mardi 18 mars 2025, le président de la République française, Emmanuel Macron, est en déplacement sur la base aérienne 116 Luxeuil-Saint-Sauveur.| ©Base aérienne 116
Lors de sa venue en mars, "le président est venu nous confier une mission : nous avons dix ans pour construire la première base de France », a précisé le commandant de la BA116 le mercredi 5 novembre devant 250 chefs d'entreprises. | © ©Base aérienne 116

C’était une première mercredi soir à la base aérienne de Luxeuil – Saint-Sauveur : au moins 250 entreprises de la région ont répondu à l’invitation lancée par l’armée et la CCI de Haute-Saône. Il faut dire que le thème de la soirée était alléchant pour les dirigeants d’entreprises : « La transformation de la BA116, quelles opportunités ? ».

"Le président nous a fixé une mission"

La transformation de la base aérienne de Luxeuil – Saint-Sauveur est le plus gros projet de l’armée française pour les dix prochaines années, a rappelé le colonel Emmanuel Roux, commandant de la base aérienne 116. Ainsi, lorsqu’Emmanuel Macron est venu à Luxeuil en mars 2025, ce n’était pas que pour annoncer une bonne nouvelle : « Le président est venu nous confier une mission : nous avons dix ans pour construire la première base de France », a précisé le commandant de la BA116. Un challenge en soit, qu’il a pris soin de replacer dans un contexte international extrêmement tendu : il a ainsi rappelé que le chef d’état-major des armées françaises a clairement indiqué se préparer à « un choc avec la Russie d’ici trois ou quatre ans », tout en précisant que ce choc ne se produirait probablement pas sur le territoire national, mais se traduirait par « un engagement massif dans un conflit en Europe ».

Un creux avant un pic

L’effectif de la base aérienne est d’environ 1100 personnes aujourd’hui, il devrait être d’environ 2000 personnes en 2036, au terme de la transformation de la base aérienne. Mais comme l’a pointé une étude de l’Insee publiée fin septembre (lire notre article ici), les effectifs connaitront un creux intermédiaire en 2030 avec un effectif de l’ordre de 600 personnes. « En revanche, il y aura des ouvriers en plus », a souligné le commandant de la base, puisque les travaux auront commencé. La nature de la consommation provenant de la base aérienne dans son environnement proche sera donc modifiée. Lors de ce creux, il devrait y avoir besoin de 300 logements en moins et de 190 emplois de conjoints en moins (actuellement, 80 % des conjoints des personnels de la base occupent des emplois dans le secteur) ; de même 250 enfants en moins seront scolarisés dans les écoles du secteur. Le pic des travaux est attendu entre 2029 et 2032, avec par exemple 900 camions par jour sur le site. Les premiers travaux sont prévus dès 2026.

De gros enjeux financiers

La transformation de la base aérienne représente un investissement de 1,5 milliard d’euros. A cela s’ajouteront des marchés de maintenance et de fournitures. A titre d’exemple, le colonel Emmanuel Roux a indiqué que 26 000 PME et ETI (petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaires) ont un contrat avec l’armée, ce qui représente 200 000 emplois en France. Le chantier de transformation de la base aérienne représente donc une opportunité pour les entreprises, mais aussi le développement du fonctionnement quotidien de la base. Pour les travaux, il y aura bien sûr les nouvelles constructions, mais aussi les travaux préparatoires de nouveaux accès pour le chantier sur la base, des parkings, des besoins en matières premières (sable et ferrage pour le béton, par exemple), les réseaux associés (eau, électricité, chauffage), mais aussi des travaux de déconstruction en amont. Pour le fonctionnement, cela va de la fourniture de repas quotidiens à l’entretien des pistes et de leur balisage en passant par le carburant, les voiries d’accès. Les différents représentants des services d’achats des armées se sont attachés à lister l’ensemble de leurs besoins pour créer des déclics chez les chefs d’entreprise et les inciter à se positionner aussi bien sur les marchés de construction que sur les marchés de fourniture et de maintenance.

Secret défense et habilitation

Jean-Louis Albizati, président de la fédération du bâtiment du Territoire de Belfort, s’est inquiété du risque de voir les plus gros marchés attribués à de grosses entreprises et non à des entreprises locales, et qui plus est à de grosses entreprises faisant appel à des entreprises sous-traitantes éloignées, voire étrangères. Si l’attribution des plus gros marchés à « des majors » a bien été confirmée comme probable, les représentants des services des achats des armées se sont voulus rassurants : compte-tenu de la nature des travaux et du chantier (une base nucléaire), ces marchés s’adressent à des entreprises françaises et à des entreprises sous-traitantes françaises : « On ne veut pas de départ d’informations à l’étranger ». Ainsi certaines entreprises seront-elles amenées à se faire habiliter comme fournisseur de l’armée.
Quoi qu’il en soit, les marchés publics des armées sont publiés sur la plateforme des marchés de l’Etat : https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise

Nos derniers articles

Hervé Castéran a passé 22 ans aux Eurockéennes.

Hervé Casteran : « Aux Eurocks, les relations humaines sont plus fortes »

Le responsable de la communication des Eurockéennes, Hervé Castéran, quitte le festival, après 22 ans de service. Une page se tourne. Une autre s’ouvre, en Suisse, du côté de La Chaux-de-Fonds, capitale culturelle suisse 2027.
Maude Vienet devant le sac qu'elle a conçu pour les WorldSkills France.

Maude Vienet championne de France des métiers en maroquinerie

Maude Vienet, apprentie en BTS métiers de la mode, chaussures et maroquinerie à l’École Boudard de Montbéliard, a reçu la médaille d’or au WorldSkills France. Une récompense qui salue son travail et met en avant son savoir-faire.
l’association les Casques bleus fait des petits dans d’autres régions

Belfort : l’association « Casques bleus » lance une campagne de dons

Casques bleus, association de soutien aux chefs d’entreprise en difficulté, lance une campagne de dons sur internet pour développer son activité, notamment en formant ses bénévoles.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC