Luxeuil : l’extension de la base aérienne va-t-elle changer l’avenir de la Haute-Saône ?

Aujourd’hui, la base aérienne de Luxeuil est le troisième employeur de Haute-Saône, derrière Stellantis et le centre hospitalier de Vesoul : près de 1021 personnes travaillent sur le site, selon l’étude de l’Insee publiée ce mardi 30 septembre : 910 militaires et 111 civils qui forment son effectif permanent. A cela s’ajoutent 159 réservistes présents ponctuellement (ils représentent en fait 19 équivalents temps plein).

En passant d’un escadron de Mirages monoplaces (situation actuelle) à deux escadrons de Rafales biplaces (lire notre article ici), et en passant à une base à vocation nucléaire, les effectifs devraient dépasser les 2000 personnes en 2036. Parallèlement, la moyenne d’âge devrait baisser de 35 ans aujourd’hui à 31 ans en 2036.

Cependant, d’ici à 2030, l’effectif va baisser progressivement pour atteindre un minimum à 590 employés en 2030. « Cette diminution aura des conséquences pour l’économie locale, en raison du départ de certaines familles », écrit l’Insee : consommation dans les commerces, baisse de la demande de logements, et baisse des effectifs scolaires.

L’effectif historique maximal de la base est de 2500 militaires : cela remonte à la création de l’Otan, alors que la base aérienne de Luxeuil est l’une des plus anciennes de France, créée lors de la Première Guerre mondiale.