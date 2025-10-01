PUB

Luxeuil : l’extension de la base aérienne va-t-elle changer l’avenir de la Haute-Saône ?

Mirage 2000-5F de la BA 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur, en Haute-Saône. | ©Le Trois – Thibault Quartier
Après un creux en 2030, l'effectif de la base aérienne de Luxeuil-Saint-Sauveur (BA116) va dépasser les 2000 personnes en 2036. | ©Le Trois – Thibault Quartier

L’INSEE vient de publier une étude sur le poids économique de la base militaire de Luxeuil sur l’économie et sur les répercussions à attendre de l’extension annoncée à l’horizon 2036, avec l’arrivée de Rafales de dernière génération dotés de l’arme nucléaire. Après un trou d’air en 2030, une réelle dynamique doit se mettre en place, avec la perspective d’effectifs supérieurs à 2000 en 2036, contre un peu plus de 1000 actuellement.

« L’extension de la base aérienne 116, une opportunité pour la Haute-Saône » : tel est le titre qu’a donné l’Insee à l’étude qui vient d’être publiée sur la base aérienne de Luxeuil-Saint-Sauveur. Une formulation pleine d’espoir, mais en se plaçant sur le long terme.

Des effectifs en baisse, puis en très forte hausse

Aujourd’hui, la base aérienne de Luxeuil est le troisième employeur de Haute-Saône, derrière Stellantis et le centre hospitalier de Vesoul : près de 1021 personnes travaillent sur le site, selon l’étude de l’Insee publiée ce mardi 30 septembre : 910 militaires et 111 civils qui forment son effectif permanent. A cela s’ajoutent 159 réservistes présents ponctuellement (ils représentent en fait 19 équivalents temps plein).

En passant d’un escadron de Mirages monoplaces (situation actuelle) à deux escadrons de Rafales biplaces (lire notre article ici), et en passant à une base à vocation nucléaire, les effectifs devraient dépasser les 2000 personnes en 2036. Parallèlement, la moyenne d’âge devrait baisser de 35 ans aujourd’hui à 31 ans en 2036.

Cependant, d’ici à 2030, l’effectif va baisser progressivement pour atteindre un minimum à 590 employés en 2030. « Cette diminution aura des conséquences pour l’économie locale, en raison du départ de certaines familles », écrit l’Insee : consommation dans les commerces, baisse de la demande de logements, et baisse des effectifs scolaires.

L’effectif historique maximal de la base est de 2500 militaires : cela remonte à la création de l’Otan, alors que la base aérienne de Luxeuil est l’une des plus anciennes de France, créée lors de la Première Guerre mondiale. 

Des répercussions sur la consommation et l’emploi

Les salariés de la base aérienne et leurs familles consomment dans les commerces et services situés à proximité. L’Insee estime que leurs dépenses génèrent près de 330 emplois actuellement : la plus grande partie (44%) relève de l’administration et de la santé, puis vient le commerce (16%) et la construction (10%). 

Après le trou d’air annoncé en 2030, ces besoins vont repartir à la hausse : « Les commandes passées par la base vont progresser, ce qui pourrait bénéficier aux entreprises locales et stimuler leurs propres besoins de main d’œuvre, écrit l’Insee. L’arrivée de nouvelles familles entrainera également une hausse de la demande de logements. Elle dynamisera également la consommation dans les commerces de proximité tout en augmentant les besoins en services publics (scolarité, santé, loisirs, etc. ) ». Ainsi, l’Insee estime que « les besoins en emplois et en logements pour les conjoints augmenterait de plus de 80%. La restructuration de la base constituerait ainsi une opportunité. » À ce jour, les employés de la base occupent 700 logements aux alentours de la base ; l’Insee évalue les nouveaux besoins entre 500 et 620 logements supplémentaires.

Des faiblesses à surmonter avant la redynamisation

Si les perspectives à dix ans sont très positives, il faudra passer le trou d’air de 2030, où les effectifs vont atteindre leur minima. Pour cela, l’Insee espère que « les travaux engagés sur la base pourraient (…) représenter une opportunité économique pour les entreprises locales, notamment celles du bâtiment, de l’ingénierie et de la logistique, même si elles seront en concurrence avec des entreprises plus éloignées ».

L’Insee pointe par ailleurs, dans le territoire concerné, « des fragilités notamment en matière d’équipements pour la jeunesse, parfois relativement limités ou éloignés. L’accueil des nouveaux arrivants, le redimensionnement de l’offre de services à la population et l’adaptation des équipements seront des enjeux majeurs. »

L’Insee pointe également la faible qualité de l’offre immobilière. Si 5800 logements sont actuellement inoccupés (soit 11% du parc) dans le secteur où résident traditionnellement les salariés de la BA 116, « une forte proportion d’appartements » se distingue par « une grande ancienneté ou encore des performances énergétiques insuffisantes et un mode de chauffage obsolète (fioul). Leur réutilisation en l’état pourrait être freinée par ces caractéristiques peu adaptées aux modes de vie actuels et aux attentes des familles. » La réhabilitation du parc immobilier est donc un enjeu majeur.

Malgré ces points de vigilance, l’extension de la BA 116 va inverser la dynamique négative actuelle de la Haute-Saône : la population diminue depuis 2013. Si la tendance devait se poursuivre, elle atteindrait environ 214 000 habitants en 2036 (+68% par rapport à 2025). « L’arrivée de nouvelles familles contribuerait à soutenir, voire rehausser ces perspectives », espère l’Insee.

Nos derniers articles

,
Habitacle de la Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux.

Le marché automobile reste atone en France

Les ventes de voitures neuves ont très légèrement augmenté en France en septembre sur un an (+1%), grâce à un jour ouvré de plus et loin de compenser la chute de 6,25% depuis le début de l'année.
,
Supporters du FC Sochaux-Montbéliard, en janvier 2024, lors du 32e de finale de Coupe de France, contre le Stade de Reims, au stade Bonal à Sochaux.

Coupe de France : Le FC Sochaux se déplace à Audincourt

À l’occasion du 5e tour de Coupe de France, les professionnels du FC Sochaux-Montbéliard rentrent en lice. Ils affrontent leurs voisins de l’AS Audincourt, pensionnaires de Régional 1.
Delfingen est spécialisé dans les solutions de protection des câblages.

Les dirigeants de Delfingen renforcent leur actionnariat dans l’entreprise

Ascom Participation, une société détenue par des membres du comité exécutif de Delfingen, vient de racheter 7,1 % du capital du groupe. Cette participation s’élève aujourd’hui au total à 13,02 %.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC