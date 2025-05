Luxeuil : la BA 116 entame sa mue pour devenir une base de premier plan

La phase active des travaux va débuter en 2029. C’est la date à laquelle l’activité des Mirages 2000-5F, consacrée à la défense aérienne, cessera, après près de 40 ans de bons et loyaux services. La base ne fermera pas, mais il n’y aura plus d’activité aérienne. Les effectifs diminueront d’environ 30 %, avant de croître fortement avec l’arrivée des escadrons de Rafales. Les premiers Rafales sont attendus en 2032 et le premier escadron (25 avions) sera opérationnel en 2033 ; le second est attendu en 2036. D’ici 2029, on va préparer et concevoir la future base. À partir de 2029, on construit. Les travaux se poursuivront jusqu’en 2036, avec une phase très active au début de la décennie, avant l’arrivée du premier escadron. L’absence d’activité aérienne permettra de remettre l’ensemble de l’infrastructure de la base à plat ; une opportunité unique.