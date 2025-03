Luxeuil : la BA 116, 1re base à accueillir le nouveau Rafale et son missile nucléaire hypersonique

En matière d’effectifs, la base emploie actuellement 1 200 personnes, civils et militaires confondus. D’ici 2030, 800 personnels supplémentaires viendront renforcer ses rangs, a annoncé le président, donnant ainsi une nouvelle dimension au site. Cette montée en puissance accompagnera le remplacement de la flotte actuelle de 26 Mirage 2000-5, dont la fin de service est programmée pour 2028.

Dans son discours, Emmanuel Macron a rappelé la politique de défense engagée depuis 2017, qui vise à rompre avec les réductions budgétaires du passé. Aujourd’hui, plus de 50 milliards d’euros sont consacrés au budget de la Défense en France. D’ici 2030, ce montant doit doubler pour atteindre près de 100 milliards d’euros, selon les récentes déclarations de Sébastien Lecornu, ministre des Armées.

Le chef de l’État a affirmé que l’armée française est « l’armée la plus efficace du continent » et a annoncé que « des décisions supplémentaires seront prises dans les prochaines semaines pour aller encore plus loin », insistant sur la nécessité de commander « plus de Rafale ». « C’est un impératif », a-t-il martelé. « Il faut se défendre, se préparer, si nous voulons éviter la guerre », a-t-il ajouté.

« La vocation nucléaire historique se poursuivra » à Luxeuil-Saint-Sauveur, a encore affirmé Emmanuel Macron. « Nul ne sait dire ce qui va se passer. Ce que je veux, c’est que nous soyons prêts. Nous saurons faire face. »