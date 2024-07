Cet ancien militaire parcourt 5000 km à pied pour aider les blessés en opérations

Sur son périple de plus de 5 000 km, Jean-Louis Martinez en a déjà parcouru 2 500. « Pour le moment, je suis pile-poil dans ce que j’avais programmé. Je peux prendre du retard dans les Alpes, car il y aura plus de dénivelés », expose l’ancien militaire. Chaque jour, il marche entre six et sept heures avec son sac à dos de 20 kg sur les épaules, pour un total de 25 km. Puis le soir, il dort chez l’habitant. « Le plus difficile, c’est le matin. Lorsque je quitte les habitants, avec qui j’ai créé des liens, et que je me retrouve seul face à mes 25 km. » L’aventurier n’a pas passé une seule nuit à la belle étoile. Il salue la générosité et la solidarité des personnes qu’il rencontre, qui « comprennent son engagement ».

L’idée de faire cette marche à travers tout l’Hexagone lui vient de sa propre expérience de militaire. « Suite à un choc post-traumatique, en Côte-d’Ivoire, j’ai écrit un livre qui décrivait ce que je vivais. Ça a beaucoup aidé les autres blessés à en parler », confesse-t-il. Pour continuer à les aider, il a décidé de monter ce projet.



Jean-Louis Martinez a commencé à s’entraîner au mois d’octobre 2023, juste après une opération du dos. « Il fallait que je sois prêt mentalement et physiquement. » Avec ses ampoules aux pieds, Jean-Louis Martinez va repartir sillonner la France, toujours avec l’objectif de sensibiliser un maximum sur les blessés.