Belfort : au cœur de l’entraînement des unités drone du 35e RI

Avec ses lunettes sur la tête, qui s’apparentent à un casque de réalité virtuelle, le télé-pilote voit comme s’il était aux commandes du drone. « On a un peu la sensation de voler », confie le caporal-chef Sébastien. On est en totale immersion. Dans son monde. Autour de lui, les militaires font le guet pour surveiller si des aéronefs, notamment des hélicoptères, peuvent passer dans sa zone de vol. En opération, d’autres assureraient aussi sa protection car il n’a aucune prise sur son environnement direct.

Le stage d’avril visait à prendre la main sur les drones d’observation et d’obtenir une qualification. Le FPV était une simple découverte. L’ensemble des unités du régiment sont dorénavant équipées de drones. « Et dans toutes les compagnies, on trouve des dronistes », expliquent les militaires en charge du stage. La montée en charge se poursuit.

Les unités disposent notamment du Black Hornet 3 (BH3), un drone de poche utilisé pour la reconnaissance ; il mesure 16 cm, pèse 33 gr et peut voler 20 minutes, à une vitesse de 19 km/h. Surtout, il ne fait aucun bruit et peut être utilisé en intérieur. Autre apprentissage : le pilotage des drones Parrot ou Delco, de l’entreprise française l’Harmattan AI. Leur envergure est plus grande, leur bruit aussi. Mais ils volent haut, à plusieurs centaines de mètres d’altitude et permettent de voir très loin, à plusieurs kilomètres grâce à un objectif haute performance. On peut jouer avec le soleil, pour se dissimuler, ou avec le vent, pour limiter son bruit.

En ce jeudi après-midi, un militaire passe justement sa qualification. Depuis les airs, il doit découvrir une cache d’armes ; il utilise la technique de l’escargot pour quadriller son terrain. Lorsqu’il repère une arme, il note les coordonnées pour les transmettre à ses supérieurs.