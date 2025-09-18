À Luxeuil, le Mirage 2000 fête 40 ans de vie opérationnelle

Vous avez dit, lors de votre discours, que « la période est tout, sauf calme ». C’est-à-dire ?

Cela ne vous a pas échappé qu’il y a une brutalisation du monde, avec la force qui est employée de plus en plus de manière désinhibée. L’actualité est là : vous vous couchez avec une attaque israélienne sur le Qatar, vous réveillez avec une violation du ciel de la Pologne, avec des drones russes. Grâce à notre dissuasion nucléaire, on a toujours pratiqué la très haute intensité, parce que vous devez vous entraîner au raid nucléaire. On le fait depuis 1964. La deuxième jambe de l’armée de l’air et de l’espace, c’est la protection de l’espace aérien national et de ses abords, avec la posture permanente de sureté aérienne. À partir de ces deux missions permanentes, je peux vous dire que nous sommes prêts et qu’il faut continuer à se tenir prêts.

Que représente pour vous le Mirage 2000 ?

C’est un emblème. Quand vous avez appris à le dompter, vous ne faites plus qu’un. Et c’est vraiment le prolongement de ce que vous voulez faire. C’est un avion extrêmement fiable. D’ailleurs, les étrangers ne sont pas trompés : ils ont pris du Mirage 2000. C’est un système d’armes performant, avec un taux de fiabilité hors normes. C’est un avion extrêmement sûr. Il a véritablement mis le pied à l’étrier d’un avion omnirôle comme le Rafale. C’est grâce à cette expérience, à ces compétences et à cette performance qu’on a accumulées, que Dassault Aviation a pu produire derrière l’un des meilleurs avions au monde qu’est le Rafale.

Avec le cap « tout Rafale », cet anniversaire ne marque-t-il pas le début de la fin d’une époque ?

Certainement pas. Si c’était la fin d’une époque, on n’aurait pas rénové le Mirage 2000D (armement, recours à l’intelligence artificielle dans le pod de détection et désignation laser). Je compte beaucoup, d’abord, sur la fin du Mirage 2000-5 (celui de Luxeuil, NDLR) jusque dans les années 2030. Je vais en avoir besoin pour protéger l’espace aérien national, pour éventuellement accompagner le raid nucléaire, faire une intervention ou un raid conventionnel. Enfin, [je compte sur] le Mirage 2000D (de la base aérienne de Nancy, NDLR). Quand vous avez 50 Mirage 2000D, c’est quand même un tiers de la flotte. Si je ne l’ai pas, j’ai beaucoup de mal à assurer tous les contrats opérationnels. La [fin du] Mirage 2000D, c’est post 2030-2035 et c’est bien pour ça qu’on l’a rénové.