Un excès de décès de + 25 % dans le Territoire de Belfort et de + 22 % dans le Doubs

Les Deux-Sèvres, vraisemblablement sans lien avec la pandémie, les Hauts-de-Seine et l’Oise ont un excès de décès de plus de 25 %. La Côte-d’Or enregistre un excès de + 20 %, le Bas-Rhin, de + 19 %, la Moselle, de + 16 %, Paris, de + 13 %, les Yvelines, de + 12 % et le Val-de-Marne, de + 10 %. Lorsque les décès sont transmis par voie dématérialisée, l’Insee a accès plus rapidement aux chiffres. Entre le 1er et le 27 mars, on enregistre 44 840 décès en France, hors Bouches-du-Rhône, contre 39 784 dans la même période en 2019 et 44 325 en 2018. « Les comparaisons d’une année sur l’autre sont affectées par un léger biais lié à la hausse du taux de dématérialisation, modère l’Insee. En revanche, ces données permettent de suivre les évolutions les plus récentes dans chaque département. » Dans le Haut-Rhin, la hausse des décès se poursuit, mais à un rythme ralenti par rapport à la semaine passée. On enregistre un excès de décès de 26 %. « Sans prétendre à l’exhaustivité́, la hausse des décès transmis par voie dématérialisée entre ces deux semaines est notable dans plusieurs départements de l’Ile-de-France : la Seine-Saint-Denis (+ 63 %), le Val d’Oise (+ 47 %), les Hauts-de- Seine (+ 36 %), Paris (+ 32 %), la Seine-et-Marne (+ 27 %)… La hausse est aussi importante en Haute-Marne (+ 54 %), en Moselle (+ 45 %), dans les Vosges (+ 34 %), le Territoire de Belfort (+ 25 %) ou le Doubs (+ 22 %). » Les décès, pour l’Insee, sont enregistrés là où ils ont eu lieu. Cet élément méthodologique peut avoir de l’importance sur les données relatives au Territoire de Belfort. L’hôpital Nord-Franche-Comté accueille en effet des patients venant du Territoire, mais aussi du Doubs ou de Haute-Saône. L’Insee rappelle également que ces données peuvent être révisée. Le nombre de décès entre le 1er et le 20 mars, transmis la semaine dernière, a été revu depuis, de + 3,3 %.