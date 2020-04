Plus de 21 000 téléconsultations depuis le 19 mars dans la région

« Les indicateurs de suivi hospitalier de l’épidémie enregistrent ce jour 1 186 hospitalisations pour des formes graves de covid-19, dont 186 dans les services de réanimation de la région », indique l’agence régionale de santé dans son bulletin quotidien. 832 décès sont à déplorer. 2 375 personnes sont de retour à domicile. Depuis le déploiement d’une plateforme de télémédecine (depuis le 19 mars), on enregistre plus de 21 000 téléconsultations, par 834 professionnels. « Le confinement ne doit pas être synonyme de renoncement aux soins, en particulier pour les patients atteints d’une maladie chronique ou de troubles psychiatriques, les femmes enceintes et les jeunes enfants, les personnes nécessitant une intervention chirurgicale urgente et des prises en charge médicales ne pouvant être différées, comme la cancérologie », rappelle l’ARS.