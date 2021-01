Montbéliard : un centre de vaccination covid-19 à l’espace Victor-Hugo dès vendredi

Montbéliard va accueillir un centre de vaccination contre la covid-19, à l’espace Victor-Hugo (1, rue Boilau), dans le quartier de la Chiffogne, informe la mairie de Montbéliard dans un communiqué. Il ouvrira dès ce vendredi 8 janvier poursuit le communiqué. Il sera ouvert 6 jours sur 7. « Dans un premier temps, l’accès au centre de vaccination sera réservé aux personnels de santé, aux sapeurs-pompiers, aux aides à domicile, de plus de 50 ans ou présentant des facteurs de comorbidité. En fonction de la disponibilité des vaccins, il ouvrira progressivement au reste de la population par ordre décroissant de priorité », indique le communiqué. « À noter qu’une visite médicale (dite pré-vaccinale) est nécessaire avant vaccination. Il est recommandé de la faire auprès de son médecin traitant, mais il sera également possible de la faire sur place », prévient aussi la mairie de Montbéliard. L’injection est gratuite et effectuée par du personnel médical habilité. « Je suis très heureuse de voir que les services de l’État et que le Gouvernement en particulier ont finalement tenu compte des propositions des élus locaux. C’est une véritable avancée dans le déploiement du plan de vaccination qui va pouvoir, enfin, passer la vitesse supérieure », observe Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard. À Belfort, le centre sera installé au gymnase Le Phare et devrait être ouvert à partir du mardi 12 janvier selon le maire Damien Meslot.