Belfort : le centre de vaccination contre la covid-19 confirmé au Phare

L’installation d’un centre de vaccination au gymnase le Phare, à Belfort, a été confirmé par la préfecture du Territoire de Belfort, annonce la mairie dans un communiqué de presse. « Dans un premier temps, la priorité́ sera donnée à la vaccination des personnes de plus de 75 ans, puis pour les personnes de plus de 65 ans selon les consignes qui seront transmises par l’État. L’objectif est d’atteindre 40 à 60 personnes vaccinées par centre [par jour], en fonction des consultations préalables », annonce la mairie. Il faut une heure environ, entre l’arrivée, l’inscription et l’injection. « Les services de la Ville de Belfort se mobilisent pleinement, aux côtés de l’État, pour apporter la logistique nécessaire à l’ouverture de ce centre dans les meilleurs délais. Je pense qu’il devrait être opérationnel dès le mardi 12 janvier 2021 », annonce Damien Meslot, maire de Belfort.