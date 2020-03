Les TER de Bourgogne-Franche-Comté gratuits pour les soignants

« La Région Bourgogne-Franche-Comté met en place la gratuité des TER et des cars interurbains pour les soignants et suspend les prélèvements pour tous les abonnés TER annuels (jusqu’à la fin du confinement) », indique l’institution dans un communiqué. Elle veut marquer sa solidarité et faciliter les déplacements quotidiens, alors que les soignants « sont, plus que jamais, mobilisés dans cette crise sanitaire ». Aucune démarche n’est nécessaire : les soignants doivent seulement prendre le train avec un document justifiant leur fonction. Normalement, 60 000 voyageurs circulent quotidiennement sur le réseau TER Bourgogne-Franche-Comté. On l’estime à un millier actuellement, soit 1,5 % de la fréquentation note le communiqué. Le plan de transport pourrait encore diminuer dans les prochains jours. « Un service minimum pour les salariés devant poursuivre leur activité́ professionnelle sera bien entendu assuré », rassure la Région.