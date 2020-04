« L’épidémie n’est pas sans conséquence sur la prise en charge des défunts », admet l’ARS

459 décès pour covid-19 sont à déplorer en milieu hospitalier en Bourgogne-Franche- Comté, ce vendredi 10 avril, auxquels s’ajoutent 275 morts dans les établissements médico-sociaux. On enregistre 1 282 patients hospitalisés (contre 1 211, la veille), 290 en réanimation (contre 283 la veille) et 1 309 patients sont sortis d’hospitalisation. « Ces chiffres montrent une pression toujours forte sur le système de soins, et la stabilité́ relative observée depuis trois jours doit inciter plus que jamais à maintenir et respecter les mesures de protection générale : gestes barrière et distanciation sociale. » On est sur ce que les médecins appellent le plateau. Mais pour que la situation continue de s’améliorer, il faut poursuivre nos efforts. « L’épidémie de coronavirus n’est pas sans conséquence sur la prise en charge des défunts, reconnaît l’agence régionale de santé dans son bulletin quotidien. [Elle] s’est organisée dans le respect des consignes sanitaires et des valeurs d’éthique et d’humanité́ animant les équipes de professionnels du soin et de l’accompagnement, lorsque ces décès surviennent en établissements de santé ou en structures médico-sociales. » L’ARS rappelle que l’interdiction des visites extérieurs en Ehpad connaît des exceptions pour les proches, « dans l’accompagnement des fins de vie ». « Les ministres des cultes ont le droit de se rendre au chevet des personnes malades ou en fin de vie », note également l’ARS. « Des précautions particulières s’appliquent à la mise en bière et à la conservation des effets personnels du défunt. Ces précautions sont rappelées aux familles par les professionnels concernés. S’agissant des opérateurs funéraires de Bourgogne-Franche-Comté, ils sont équipés de masques chirurgicaux par l’ARS. »