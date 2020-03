Le recteur salue « une exceptionnelle capacité de mobilisation » [vidéo]

Dans une vidéo diffusée lundi, le recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté et de l’académie de Besançon, Jean-François Chanet, « réaffirme la volonté́ de l’académie d’être aux côtés des élèves et de leur famille ». Dans cette vidéo, postée deux semaines après le début du confinement, il salue le travail des équipes éducatives, pour lesquelles il se félicité de « l’exceptionnelle capacité de mobilisation et d’adaptation ». Il remarque que ce suivi est assuré par les outils numériques et rappelle ue personne n’est oublié, en envoyant même, s’il le faut, les documents en papier. Le recteur garantit une recherche, « par tous les moyens possibles », pour « maintenir le lien avec chacune et chacun, pour un suivi régulier du travail, une gestion équilibrée du temps quotidien et une réponse aux difficultés rencontrées ». Il a aussi un mot à l’égard des parents, conscients des difficultés que ce suivi pédagogique implique. « Malgré le confinement, conseille-t-il en s’adressant aux élèves, n’oubliez pas de vous ouvrir l’esprit et de vous oxygéner. » « Lisez des livres, cultivez-vous, soyez curieux », invite-t-il finalement.