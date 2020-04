La vente à emporter encadrée dans le Territoire de Belfort

« Dans les premières semaines du confinement, il a été́ observé des regroupements aux abords des commerces alimentaires en période nocturne incompatibles avec les règles sanitaires », indique la préfecture du Territoire de Belfort, dans un communiqué. Depuis le 9 avril, les commerces alimentaires de détail, y compris les commerces de nuit ainsi que les restaurants et débits de boissons qui avaient développé́ une activité́ de vente à emporter, avait l’obligation de fermer leurs portes entre 20 h et 6 h du matin. Compte tenu de l’intérêt d’une vente de restauration à emporter qui se développe, et pour apporter un soutien aux professionnels concernés après échange avec les représentants de la profession, David Philot, préfet du Territoire de Belfort, a décidé́ que seuls les commerces alimentaires de détails et les commerces de nuit seraient désormais visés par l’interdiction d’ouverture entre 20 h et 6 h. « La vente à emporter est par conséquent autorisée dès ce vendredi 17 avril, sous réserve du respect strict des mesures barrières, figurant dans l’arrêté́ préfectoral n°90- 2020-04-15-002 imposant le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » dans les commerces alimentaires », indique la préfecture.