Haute-Saône : « une extension du couvre-feu sera possible »

« Fabienne Balussou, préfète de la Haute-Saône, a organisé cet après-midi [mercredi] une concertation avec les élus locaux afin d’échanger sur la situation sanitaire et la perspective d’une éventuelle extension du couvre-feu. Pour maîtriser l’épidémie, la responsabilité de chacun est indispensable dans le respect des gestes barrières. Pour cela, il est essentiel de limiter les flux, les rassemblements et les concentrations de population.

C’est pourquoi, il a été demandé aux policiers et gendarmes de maintenir leur mobilisation, face aux signes d’une nouvelle accélération de la diffusion du virus. Au 27 décembre, plus de 2 200 contrôles ont ainsi été réalisés par les forces de sécurité intérieure afin d’assurer le respect des règles sanitaires. Plus spécifiquement, environ 320 contrôles du respect du couvre-feu ont été réalisés sur la période du 15 au 27 décembre.

Il convient de rappeler que le couvre-feu entré en vigueur le 15 décembre ne bénéficiera d’aucune dérogation pour la soirée de la Saint-Sylvestre, contrairement au réveillon de Noël.

L’objectif est de limiter les rassemblements durant lesquels les gestes barrières sont moins bien appliqués.

Ainsi, les sorties et déplacements sont interdits de 20 à 6 h du matin sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3 750 € en cas de récidive, à l’exception des motifs dérogatoires de déplacement, en évitant tout regroupement de personne.

La préfète de la Haute-Saône et l’équipe préfectorale seront sur le terrain aux côtés des policiers et gendarmes, qui accentueront leurs contrôles [dès hier soir], mercredi 30 décembre.

L’organisation de fêtes clandestines, qui présentent un risque particulièrement élevé pour la santé publique, fera également l’objet d’une vigilance toute particulière des forces de sécurité. Le parquet de la Haute-Saône rappelle à ce titre que les organisateurs de ces événements pourront notamment être poursuivis devant le tribunal correctionnel pour mise en danger de la vie d’autrui. »