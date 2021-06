Haute-Saône : le port du masque obligatoire jusqu’au 30 juin

La préfecture de la Haute-Saône prolonge l’obligation du port du masque jusqu’au 30 juin. Actuellement le taux d’incidence est de 91 cas de covid-19 pour 100 000 habitants. « En Haute-Saône, la situation sanitaire tend à s’améliorer, mais elle reste fragile », observe la préfecture. « La pression sur les établissements hospitaliers reste par ailleurs forte avec un taux d’occupation des places en réanimation de 83 % », constate également le communiqué de presse de la préfecture. Cette prolongation doit accompagner la reprise progressive des activités. « L’arrêté prévoit l’obligation du port du masque pour les personnes de 11 ans et plus sur la voie publique ainsi que dans les marchés, sur l’ensemble du territoire du département, note la préfecture. L’obligation du port du masque prévue dans cet arrêté ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de leur situation ainsi qu’aux personnes pratiquant une activité physique et sportive (sous réserve de la détention d’un masque qui devra être porté dès la fin ou à l’interruption de cette activité) ». La consommation d’alcool sur la voie publique demeure également interdite, en dehors des terrasses des bars et restaurants. « Le non-respect de ces obligations est puni de l’amende prévue pour les contraventions de4e classe, soit 135 euros et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit 1 500 euros, ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général », rappelle la préfecture.