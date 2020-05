Don de dix tablettes tactiles pour 3 Ehpad du Territoire de Belfort

Face au confinement, la solidarité s’organise. La fondation Orange a décidé de mettre sa pierre à l’édifice en faisant un don de dix tablettes « pour lutter contre l’isolement des résidents en maison de retraite », précise un communiqué de presse du conseil départemental du Territoire de Belfort. Loin des yeux, près du cœur. Un proverbe qui résonne particulièrement dans cette période de confinement. C’est donc pour venir en aide aux personnes isolées et « dont les familles sont éloignées et confinées » que le conseil départemental du Territoire de Belfort « a répondu à un appel à projets de la fondation Orange ». Le manque d’équipements numériques éloigne en effet encore plus les personnes âgées en Ehpad, déjà isolées au sein de leur maison de retraite. « Ces tablettes tactiles favoriseront la communication par visio pour rompre l’isolement et rétablir le lien social avec les familles des personnes âgées » pour les résidents de l’Ehpad Saint-Joseph à Giromagny, l’Ehpad Les Verges de Rougemont-le-Château et enfin de l’Ehpad la Maison Blanche de Beaucourt.