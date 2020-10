Covid-19 : visite sur rendez-vous au CMPR Bretegnier à Héricourt

Face à la dégradation de la situation sanitaire et de la circulation plus active du virus SARS-CoV-2, responsable de la covid-19, l’association Arc-en-Ciel, qui gère le centre de médecine physique et de réadaptation Bretegnier (CMPR), a décidé de limiter les visites des familles aux patients. « Elles se réaliseront uniquement sur rendez-vous », indique la fondation dans un communiqué. Et ce, dès ce lundi 26 octobre. La prise de rendez-vous de ces visites au CMPR Bretegnier se fait en ligne, sur le site de la fondation (www.fondation-arcenciel.fr), au plus tard, la veille pour le lendemain. Pour les personnes n’ayant pas accès à Internet, il convient de téléphone au secrétariat de l’établissement (tel. 03 84 46 56 92). La visite se fera « dans un espace dédié afin que le respect des mesures barrières puisse être supervisé ». Les visites au CMPR Bretegnier n’excéderont pas 30 minutes. Et deux personnes maximum par visite sont autorisées. « Mineur autorisé mais avec port du masque obligatoire quel que soit l’âge », termine la fondation. Les visites se font : du mardi au vendredi de 16 h à 19 h ; le samedi et le dimanche, de 14 h à 19 h.