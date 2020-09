Covid-19 : TGV Lyria maintient son offre en Bourgogne-Franche-Comté

« Face à l’épidémie de COVID-19, les autorités suisses ont décidé d’imposer une quarantaine aux voyageurs se rendant en Suisse et en provenance de nombreuses régions françaises », indique la Région Bourgogne-Franche-Comté dans un communiqué de presse. « Ces mesures ont un impact fort sur l’activité des lignes du TGV Lyria, dont le nombre de voyageurs internationaux a très largement diminué depuis lundi », poursuit-elle. Le plan de transport de Lyria va être réduit à partir du lundi 28 septembre. Malgré la pandémie du covid-10, Lyria « souhaite conserver une offre volontariste pour ne pas pénaliser les usagers français ». Trois allers-retours Lausanne-Paris via le Jura seront conservés chaque jour. Quatre allers-retours sur la ligne Paris-Bâle/Zürich sont aussi conservés. « C’est un signal positif fort pour le Lyria jurassien et les relations franco-suisses », apprécie Marie-Guite Dufay.